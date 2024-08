Vasco x Athletico-PR: como é o histórico do confronto?

Vasco e Athletico-PR se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Brasil. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 13:42 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco recebe o Athletico-PR nesta quinta-feira (29), às 20h (horário de Brasília), pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Saiba como é o histórico do confronto!

As equipes já se enfrentaram em 54 oportunidades, com 18 vitórias do Furacão, 14 empates e 22 vitórias do Gigante da Colina. Jogando em São Januário, como é o caso do confronto desta quinta-feira (29), mais vantagem do Cruz-Maltino: em 25 jogos, 16 vitórias, sete empates e apenas duas derrotas.

Em partidas da Copa do Brasil, são quatro jogos, com uma vitória do Athletico, dois empates e um triunfo do Vasco.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X ATHLETICO-PR

QUARTAS DE FINAL (IDA) - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 28 de agosto de 2024, às 20h;

📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Amazon Prime Vídeo;

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Nailton Junior De Sousa Oliveira (CE);

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira Do Amaral (SP).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Maicon, João Victor (Léo) e Lucas Piton; Hugo Moura, Matheus Carvalho, Adson, Payet e Emerson Rodríguez; Vegetti. e Payet; Adson, Rayan e David.

ATHLETICO-PR (Técnico: Martín Varini)

Léo Link (Mycael); Léo Godoy, Thiago Heleno (Kaique Rocha), Mateo Gamarra e Fernando; Fernandinho (Gabriel Girotto), João Cruz e Zapelli; Nikão (Cuello), Di Yorio e Julimar