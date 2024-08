Vasco deve ter novidade entre os titulares contra o Athletico-PR na Copa do Brasil; veja provável escalação

Vasco enfrenta o Athletico-PR pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro

A escalação do Vasco para o confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (29), contra o Athletico-PR, em São Januário, tem desfalques entre os titulares. O treinador Rafael Paiva já sabe que não poderá contar Paulo Henrique, Adson e David, além da dúvida em relação ao zagueiro João Victor.

O primeiro citado na lista, Paulo Henrique está suspenso para a partida com três cartões amarelos, enquanto David seguirá fora devido ao quadro de celulite facial, que o levou ao hospital esta semana. Apesar de já ter recebido alta, ele não treinou e será preservado no primeiro jogo.

O caso mais preocupante, no entanto, é em relação a Adson, que deve ficar fora do restante da temporada. O jogador tem uma fratura por estresse na tíbia, mas fazia tratamento conservador e existia a possibilidade de sequência do tratamento nos intervalos dos jogos. Porém, após conversas preferência do atleta, a cirurgia foi escolhida, com estimativa total de recuperação é entre 10 e 12 semanas.

Uma das possíveis dúvidas para o confronto é João Victor: o atleta havia sentido dores na coxa na partida contra o Furacão na segunda-feira (26), mas participou do treinamento normalmente dois dias depois. Além dele, quem deve seguir fora é Philippe Coutinho. O meia se recuperava de uma lesão muscular na coxa direita, mas foi diagnosticado com Covid-19 na semana passada e ficou isolado nos últimos dias.

Um fator que pode se tornar uma boa notícia para o Gigante da Colina é a possível presença de Jean David entre os relacionados: reforço recém-anunciado, está inscrito e pode estrear na competição nacional.

Contudo, a provável escalação do Vasco para o confronto diante do Furacão deve ter: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Maicon, João Victor (Léo) e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Rayan, Payet e Emerson Rodríguez; Vegetti.