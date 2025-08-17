Após Vasco golear o Santos, Diniz revela missão antiga com Neymar

O Vasco atropelou o Santos e venceu o rival por 6 a 0, no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante de mais de 50 mil torcedores, o Cruz-maltino não tomou conhecimento de um Peixe abatido e que não soube conter o avanço dos cariocas. Após a partida, na entrevista coletiva, Diniz falou sobre a goleada e comentou a relação com Neymar.

- A gente (Neymar e Diniz) conviveu poucos momentos presencialmente, quase todos na Seleção. Mas eu tenho um gostar muito verdadeiro em relação ao Neymar. Acho que ele é um dos maiores jogadores da história do futebol, não só do futebol brasileiro. É um talento exuberante, sempre falo que é uma aberração. Sempre achei que uma das missões era ajudar o Neymar na Seleção, para reconhecer o talento e, de alguma forma, dar uma estabilidade para que ele consiga colocar esse talento para fora. Tenho um carinho muito genuíno, vou torcer a vida inteira para que esteja bem, não só no futebol, como na sua vida pessoa.

Após o apito final, Neymar desabou no gramado aos prantos. O craque do Santos foi consolado por Diniz, que deu um longo abraço no camisa 10. O treinado do Vasco falou também sobre a importância da vitória.

- O Vasco é um gigante. É o Gigante da Colina. Hoje, o time fez jus ao hino: "sua imensa torcida é bem feliz". Como hino fala "cantar de coração", hoje, o Vasco jogou de coração. Vitória justa, merecida. Não só pelo jogo, mas pelo trabalho que vem desenvolvendo desde o dia que eu cheguei aqui. A gente poderia ter ganhado, por exemplo, de quatro do Grêmio, poderia ter ganhado do Inter, Atlético-MG, do Mirassol. Mas, às vezes, a bola não entra. Mas é uma equipe que, apesar do resultado não vir, consegue chegar no outro dia e trabalhar muito e merecer uma vitória como a de hoje - disse Diniz, que seguiu explicando o posicionamento de Coutinho no jogo:

- Eu falei que ele jogou de falso 9, mas o Coutinho não mudou nada com relação ao que ele vinha jogando. Posso falar que jogaram dois de "10" (Coutinho e Nuno). A importância do Coutinho para a gente é muito decisiva, é muito positiva. Ele é o cara que todo mundo gosta de estar perto. De todos os craques com quem eu trabalhei, ele provavelmente é um dos mais humildes. Ele é comprometido com o trabalho, com as coisas táticas e com as coisas físicas. Vocês sabem que eu trabalho muito, com muito volume e intensidade, e o Coutinho hoje é um dos jogadores que mais trabalham no Vasco. E é um grande par meu nas questões táticas, me ajuda muito em tudo, tudo, tudo que se possa imaginar. Para o Vasco, o Coutinho tem uma importância muito grande. É sempre um presente para nós poder contar com um jogador desse brilho atuando aqui no Brasil.

Ficha Técnica:

SANTOS 0 X 6 VASCO

20ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A

📆 Data e horário: domingo (17), às 16h (de Brasília);

📍 Local: Morumbis, em São Paulo

🗣️ Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)

🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

🟨 Cartão amarelo: Luisão e Neymar (Santos) - Hugo Moura, Jair e Tchê Tchê (Vasco)



🥅 Gols: Lucas Piton (17'/1ºT), David (7'/2T), Philippe Coutinho (8' e 16'/2ºT), Rayan (14'/2ºT) e Tchê Tchê (22'/2ºT) - Vasco

Escalações:

SANTOS (Técnico: Cléber Xavier)

Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Souza (Escobar); Zé Rafael (Rollheiser), Gabriel Bontempo (Rincón) e Neymar; Barreal (Caballero), Tiquinho Soares (Luca) e Guilherme

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura (Lucas Oliveira), Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Coutinho, Nuno Moreira (GB); Rayan e David (Léo Jacó)

