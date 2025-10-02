Vegetti iguala seu maior jejum de gols desde que chegou ao Vasco

O atacante Pablo Vegetti vive um dos seus momentos mais delicados desde que chegou ao Vasco da Gama. Após passar em branco na derrota para o Palmeiras, o centroavante argentino completou seis partidas consecutivas sem balançar as redes — igualando sua pior sequência sem gols desde que estreou pelo Cruzmaltino, em agosto de 2023.

continua após a publicidade

➡️ Vasco negocia a contratação de promessa chilena

Apesar do jejum, Vegetti segue como o artilheiro do Brasil em 2025, com 24 gols marcados na temporada. A última vez que balançou as redes foi no dia 31 de agosto, na vitória por 3 a 2 sobre o Sport. Desde então, o camisa 99 tem encontrado dificuldades para voltar a marcar, refletindo também a oscilação ofensiva da equipe comandada por Fernando Diniz.

➡️ Ancelotti sobre Phillipe Coutinho na Seleção: ‘Não tenho nenhum problema’

Após o duelo contra o Palmeiras, Diniz fez questão de sair em defesa do jogador e ressaltou sua importância tática e liderança dentro do grupo:

continua após a publicidade

— Toda coletiva tem uma pergunta sobre o Vegetti, eu já tenho que vir preparado. Uma hora ele vai fazer gol. Hoje ele teve chance no primeiro tempo: cabeceou, teve presença. Teve uma bola em que ele colocou o pé, se jogou, e quase marcou também. O forte do Vegetti todo mundo sabe: ele é um goleador, e para isso a bola precisa chegar em boas condições. Quando temos um volume maior de chegadas mais limpas, principalmente em cruzamentos, ele tem mais chances de fazer gol. Quando não marca, cumpre uma função tática muito importante. Tem espírito de liderança. É um dos grandes líderes da equipe — afirmou o treinador.

Vegetti, do Vasco, no jogo contra o Botafogo pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Essa não é a primeira vez que Vegetti enfrenta um período sem gols com a camisa vascaína. Ele já passou por duas sequências semelhantes: entre os últimos dois jogos de 2023 e os quatro primeiros de 2024, e também entre meados de outubro e o início de dezembro do ano passado, com seis partidas seguidas em branco no Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Lesão de Vanderson expõe carência na lateral-direita da Seleção: quem pode substituir?

Mesmo com a seca recente, o argentino continua sendo peça fundamental no esquema tático de Diniz. Sua entrega, posicionamento e capacidade de atrair marcadores seguem sendo elogiadas por companheiros e comissão técnica.

Agora, Vegetti terá mais uma oportunidade para encerrar o jejum neste domingo (5), quando o Vasco enfrenta o Vitória, às 16h (de Brasília), em São Januário, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa da torcida é grande para que o artilheiro volte a brilhar e ajude o time a conquistar os três pontos em casa.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.