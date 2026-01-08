Jornalista da Globo é sincero sobre novo reforço do Vasco: 'Nunca vi'

O Vasco está ativo no mercado de transferências de 2026 e anunciou sua primeira contratação para a temporada: Johan Rojas. O jornalista Marcelo Raed, da Globo, foi sincero sobre a chegada do jogador que estava no Monterrey, do México.

Durante o programa "Tá na Área", do Sportv, a bancada avaliou o novo reforço do Vasco. Raed elogiou a janela do clube no meio de 2025, mas revelou não ter conhecimento sobre Rojas.

- A última janela do Vasco foi muito assertiva. Os dois zagueiros, a volta do Cauan Barros. Você tem o Cuesta, titular da Colômbia na última Copa América, o Andrés Gómez, que o clube queria para o lado de campo. São jogadores de certo renome. Eu, por exemplo, nunca vi o Johan Rojas jogar, então não tenho a menor condição de fazer uma análise. É uma questão de você preencher o elenco - declarou Raed sobre o novo reforço do Vasco.

- Imagino que o scout do Vasco saiba o que está fazendo, mas para mim é um jogador para preencher elenco. Não necessariamente vai disputar posição com os jogadores que tem ali - completou o jornalista.

Johan Rojas, primeiro reforço do Vasco em 2026, chega ao Rio de Janeiro (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Quem é Johan Rojas, primeiro reforço do Vasco para a temporada 2026

O Vasco acertou a contratação do meia colombiano Johan Rojas, junto ao Monterrey, do México. O jogador chegou ao Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira (8) e, após realizar exames médicos, vai assinar com o Gigante da Colina por empréstimo até o fim da temporada e se tornar o primeiro reforço do Cruzmaltino em 2026. A negociação se encaixa na atual política financeira do clube, sem investimento imediato elevado, e tem como objetivo qualificar o elenco ao longo do ano.

Revelado pelo La Equidad, Rojas deixou boa impressão no futebol colombiano antes de se transferir para o México. Segundo o jornalista colombiano José David Pinto, que acompanha de perto o cenário local, o meia do Vasco é visto como um jogador de alto nível no país.

- Johan deixou uma sensação muito boa no futebol colombiano. Hoje, ouso dizer que qualquer grande clube da Colômbia gostaria de tê-lo. Ele é um jogador com características claras de camisa 10: habilidoso, criativo e com ótima movimentação nos setores intermediários do campo - avaliou sobre o novo reforço do Vasco.

Ainda de acordo com o jornalista, Rojas pode ter papel importante na engrenagem ofensiva do Vasco.

- Pode ser um elo muito importante entre o volante de marcação, o armador e os jogadores de lado. Se alguém me pedisse uma referência sobre Johan Rojas, eu diria que estão contratando um jogador muito bom. Inclusive me surpreende ele não ter conseguido se firmar no futebol mexicano - completou o jornalista, destacando o potencial do atleta caso recupere seu melhor nível no Vasco.