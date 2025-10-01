Atitude de Vegetti durante derrota em Palmeiras x Vasco viraliza: ‘Calma’

O Palmeiras venceu o Vasco por 3 a 0, nesta quarta-feira (1), no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante Pablo Vegetti foi substituído ao longo do segundo tempo, e uma atitude dele no momento da troca viralizou nas redes sociais.

O camisa 99 deixou o gramado bastante revoltado. Ao se aproximar do banco de reservas, após a decisão do técnico Fernando Diniz, o argentino chutou uma garrafa.

A imagem da atitude de Vegetti foi flagrada pela transmissão da partida. Câmeras do Premiere registraram o momento, que viralizou nas redes sociais. Veja abaixo a repercussão:

Palmeiras x Vasco

O Palmeiras iniciou a partida como mais gosta: com aquela pressão intensa no adversário. E não precisou de muito tempo para que a tática desse resultado. Aos 5 minutos, Raphael Veiga descolou um belo lançamento para encontrar Flaco López avançando pela direita, a bola desviou em Lucas Oliveira e chegou no argentino para abrir o marcador.

Aos 11, foi a vez do Vasco tentar o empate com Vegetti, que recebeu de Puma Rodríguez, mas cabeceou mal. Nuno Moreira ainda tentou completar, mas mandou para fora. Apesar da tentativa vascaína, o Verdão abafava e se aproveitava dos vacilos defensivos do rival. E foi justamente assim que saiu o segundo gol palmeirense, novamente com Flaco López, que viu Hugo Moura e Lucas Oliveira se atrapalharem na área e não perdoou.

Apesar do bom placar em poucos minutos de jogo, o time de Abel Ferreira queria mais e era letal. E do lado adversário, novamente um vacilo na defesa. Flaco López vê Vitor Roque se infiltrando em direção à área. O Tigrinho, em velocidade, balançou na frente da marcação de Paulo Henrique, que foi afastando, para fazer um bonito gol e aumentar o placar no Allianz Parque: 3 a 0 com 23 minutos de jogo.

Com o susto no placar elástico, o Vasco tentava não se abalar, mas ao mesmo tempo não encaixava jogadas consistentes para tentar diminuir ou reverter o placar. Aos 32, Ryan recebeu passe de Coutinho e arriscou de longe, para fora. Os dois times ainda buscaram jogadas na área, mas nada que assustasse muito os dois goleiros.

As equipes voltaram sem alterações para a etapa complementar e, diferentemente do primeiro tempo, as equipes parecisam se estudar mais. O Palmeiras, por sua vez, não tinha pressa, mas foi quem deu o primeiro susto no início, com Piquerez arriscando de longe.

Na sequência, uma nova tentativa do Verdão ampliar. Primeiro, com Flaco López, que foi travado por Robert Renan. Depois, Felipe Anderson parou em Léo Jardim e, no lance seguinte, novamente o argentino, que recebeu passe na medida de Raphael Veiga, mas dividiu com Puma e não conseguiu completar com perigo. Tudo isso em 20 minutos.

Aos 22, Vitor Roque quase marcou um golaço. Em velocidade, o camisa 9 se livrou da marcação e soltou a bomba, que Léo Jardim defendeu. Poucos minutos depois, Andreas Pereira cobrou falta e viu a bola passar perto do gol adversário. Aos 29, o que seria um golaço do Tigrinho para sacramentar o placar, a arbitragem assinalou impedimento.

O Cruz-Maltino praticamente assistia o Palmeiras e não conseguia encaixar jogadas de perigo. Apesar disso, aos 31, duas chances seguidas para Coutinho. Na primeira, parou em Murilo e, na segunda, finalizou e viu Weverton defender. Aos 38 minutos, Andrés Gómez quase diminuiu o marcador na arena alviverde, mas viu o arqueiro defender à queima-roupa em uma grande defesa. Na sequência, Rayan ainda tentou, mas mandou para fora. E o placar ficou assim: 3 a 0 para os donos da casa.