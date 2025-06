Vegetti "cobrou" Coutinho para renovar o contrato com o Vasco. Após a vitória contra o São Paulo, o Pirata brincou ao falar do meia e disse que "mataria" o companheiro caso não estendesse o vínculo com o Cruz-Maltino.

- Se ele não renovar, eu vou matar ele (risos). Ele vem jogando muito, hoje ele fez um jogo diferenciado. Ele ama o Vasco e eu acredito que ele queira ficar. Eu já ameacei ele - brincou Pablo Vegetti.

O terceiro gol do Vasco foi marcado por Vegetti. Agora o atacante só precisa cravar contra o Palmeiras que vai fechar a lista de vítimas da elite do futebol brasileiro.

- Falta o Palmeiras agora. Estou muito feliz pela vitória, a gente ficou muito mal depois do jogo contra o Bragantino, nós fizemos um jogo muito bom, não merecíamos perder. Estamos trabalhando muito com o Diniz, a gente acredita que as coisas estão mudando, nós viemos mostrando em campo tudo o que estamos trabalhando durante a semana e, hoje, o resultado final deu certo. Fizemos tudo o que trabalhamos durante a semana e é isso que deixa todo mundo muito confortável - disse o atacante.

Vegetti também exaltou o trabalho de Fernando Diniz. Segundo o atacante do Vasco, a chegada do técnico ao clube foi fundamental para a virada de chave do grupo.

- É difícil falar porque é um cara diferente em todos os sentidos, em pouco tempo, mudou muita coisa. Mudou muito a mentalidade de todos nós, não só na forma de jogar, mas acreditando em cada um de nós, estou fazendo coisas que não fiz na minha vida nos treinos. Ele tem aquela palavra certa para cada momento, tudo que ele fala tem sentido, estamos muito felizes com ele. A gente tem que seguir acreditando nisso, seguir trabalhando e confiando que vai dar tudo certo, temos que pensar no Vasco como um time grande, como ele é, e colocar o Vasco na parte de cima da tabela - finalizou.

Coutinho tem contrato com Vasco até o final do mês (Foto: Jota Erre/AGIF)

Agora o Vasco só volta a entrar em campo após a parada da Copa do Mundo de Clubes. O Cruz-Maltino faz um clássico contra o Botafogo. As datas, horários e locais ainda serão definidos.