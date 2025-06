Jornalista crava jogador mais necessário que Neymar na Seleção: ‘Olhar especial do Ancelotti’

O Vasco venceu o São Paulo por 3 a 1 nesta quinta-feira (12), no Morumbis, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos destaques da partida, Coutinho chamou atenção da mídia e teve seu nome associado à Seleção Brasileira de Ancelotti.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O jornalista Breiller Pires, da ESPN, afirmou que a Seleção Brasileira precisa, atualmente, mais de Philippe Coutinho do que de Neymar. A declaração foi feita durante programa da emissora, em análise sobre o momento da equipe nacional e as opções do técnico Carlo Ancelotti.

Coutinho de volta na Seleção?

- Hoje, a Seleção Brasileira precisa muito mais de um jogador como o Philippe Coutinho do que como o Neymar. O Coutinho também deveria ter um olhar especial do Ancelotti e da comissão técnica - afirmou o comentarista.

continua após a publicidade

Vitória do Vasco

Com o resultado, o Vasco chegou aos 13 pontos e ocupa a 13ª colocação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Os gols do triunfo foram marcados por Rayan, Nuno Moreira e Vegetti. Ryan Francisco descontou para o time da casa nos acréscimos da partida. O São Paulo, por sua vez, permaneceu com 12 pontos e ocupa a 14ª posição.

➡️ Vasco atropela o São Paulo e quebra jejum de 13 anos no Brasileirão

Agora, Vasco e São Paulo terão uma longa pausa por conta da disputa do Mundial de Clubes. Os dois times só voltam a atuar no dia 12 ou 13 de julho. Enquanto o Cruzmaltino vai enfrentar o Botafogo, em local a definir, o Tricolor vai visitar o Flamengo no Rio de Janeiro, no Maracanã.

continua após a publicidade