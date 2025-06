Agenda L!: curtinhas do Vasco no dia 13/06/2025

O Vasco entra de férias nesta quinta-feira (13), depois de atropelar o São Paulo, no Morumbis, na 12ª rodada do Brasileirão. O calendário do futebol brasileiro será paralisado em razão da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, nos meses de junho e julho.

Apenas Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense vão representar o Brasil na competição intercontinental. Com isso, os jogadores do Vasco terão 10 dias de férias. Apesar desse período sem treinamentos, o calendário cruz-maltino segue firme. Confira abaixo.

Agenda do Vasco

13/06 - Folga ao geral ao elenco do futebol profissional; 23/06 - Retomada das férias no CT Moacyr Barbosa.

Agenda da Base

17/06 - Vasco x Fluminense - 14h45 (de Brasília) - Brasileirão sub-20;

17/06 - Vasco x Fortaleza - 14h45 (de Brasília) - Brasileirão sub-17.

Agenda do Feminino

14/06 - Santos x Vasco - 15h (de Brasília) - Brasileirão Feminino A2.

Agenda do Futsal

16/06 - Vasco x América-MG - 18h (de Brasília) - Brasileiro de Futsal.

Próximos jogos do Vasco no Brasileirão

Vasco x Botafogo - a definir data, horário e local - Brasileirão;

Independiente del Valle x Vasco - dia 15 de julho, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil - Sul-Americana;

Juventude x Vasco - a definir data, horário e local - Brasileirão.

