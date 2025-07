Leitura labial revela conversa de Léo Jardim com árbitro antes da expulsão

O empate entre Internacional e Vasco por 1 a 1, no último domingo (27), no Beira-Rio pela 17ª rodada do Brasileirão, foi marcado por polêmica de arbitragem. As reclamações aconteceram por parte do clube carioca, que teve o goleiro Léo Jardim expulso na reta final do confronto por cera.

Nas redes sociais, o dublador Gustavo Machado, famoso por realizar leituras labiais dos lances polêmicos do futebol nacional, fez uma tradução da conversa entre o goleiro e o árbitro Flávio Rodrigues. O contato entre os dois aconteceu antes da expulsão do Léo Jardim.

- Trás o spray - disse Léo Jardim para o médico do Vasco.

- Levanta agora - disparou Flávio Rodrigues

- Só vou passar o spray. Estou com dor. Mano isso não existe. Você não pode fazer isso. Não estava enrolando - argumentou Léo Jardim.

- Eu vi tudo - completou o árbitro.

A expulsão de Léo Jardim

A polêmica se iniciou aos 24 minutos do segundo tempo, quando o arqueiro do Vasco recebeu o primeiro cartão amarelo por cera. Na ocasião, o Cruzmaltino vencia o confronto, fora de casa, por 1 a 0, com um gol de Rayan, na primeira etapa.

Após minutos de pressão do Internacional, que buscava o empate, Léo Jardim caiu em campo novamente e alegou sentir dores na reta final da partida. O cronômetro marcava 38 minutos, quando Flávio Rodrigues entendeu que o goleiro estava retardando o reinício da partida mais uma vez e resolveu expulsá-lo.

A decisão gerou revolta para o lado do clube carioca. Dentro de campo, os jogadores reclamaram acintosamente com a arbitragem, que se mostrou irredutivel a expulsão. Com um a menos, o Vasco tomou o gol de empate aos 46 minutos, marcado por Johan Carbonero.

Após a partida, a diretoria do Cruzmaltino emitiu uma nota e repudiou o ocorrido. Na nota, o clube classificou a arbitragem como “desastrosa” e questionou a recorrência de erros contra o time. Também foi pedido o afastamento imediato do árbitro Flávio Rodrigues.