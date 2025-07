A polêmica expulsão do goleiro Léo Jardim no empate contra o Internacional ganhou um novo e importante capítulo. Nesta segunda-feira (28), o Vasco divulgou o laudo médico, que comprova uma lesão na região da costela do atleta. O documento contradiz diretamente a súmula do árbitro Flávio Rodrigues de Souza, que justificou o segundo cartão amarelo por "cera", alegando que o goleiro caiu no gramado "sem motivo aparente".

O clube carioca já havia emitido uma nota classificando a atuação do árbitro como "desastrosa" e informou que irá protocolar uma reclamação formal na CBF ainda nesta segunda.

Léo Jardim, do Vasco, em jogo com o Internacional (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

O que diz o laudo médico de Léo Jardim?

Com autorização do próprio atleta, o Vasco divulgou o resultado da ressonância magnética realizada. O exame identificou "alterações contusionais recentes na junção costocondral do último arco costal esquerdo, com hematomas musculares profundos associados, medindo aproximadamente 3,1 x 2,3 cm.".

O clube informou que Léo Jardim já se encontra em tratamento intensivo com o Departamento de Saúde e Performance (DESP).

Laudo médico de Léo Jardim (Foto: Reprodução)

'Sem motivo aparente': o que o árbitro relatou na súmula

A divulgação do laudo é uma resposta direta do Vasco à justificativa de Flávio Rodrigues de Souza para a expulsão. Na súmula da partida, o árbitro relatou que o goleiro agiu "de maneira desrespeitosa" ao retardar o jogo.

— Expulsei com segundo cartão amarelo o Sr. Leonardo Cesar Jardim por, de maneira desrespeitosa, retardar o reinício de jogo da sua equipe, caindo ao solo sem motivo aparente — escreveu o árbitro, que acrescentou que o goleiro "negou-se a levantar" mesmo após ser solicitado.

Com o laudo em mãos, o Vasco agora tem uma prova para contestar a versão do árbitro e pedir seu afastamento.

