Goleiro expulso por cera: caso como o do Vasco não é tão incomum

A expulsão do goleiro Léo Jardim por cera causou protestos no Vasco e chamou atenção nas redes sociais. Na súmula, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza argumentou que Léo Jardim agiu "de maneira desrespeitosa" ao cair no gramado "sem motivo aparente". Muita gente viu esse tipo de cartão vermelho como inédito, mas o futebol brasileiro já registrou outras expulsões de goleiro por retardar o início do jogo.

Assim como aconteceu com Léo Jardim no Vasco, em todas as ocasiões os goleiros foram expulsos após levarem o segundo cartão amarelo. E em dois casos os protagonistas do jogo desse domingo com o Internacional estiveram presentes de alguma forma. Em nenhum deles, contudo, o goleiro alegou que estava com dores.

No ano passado, o mesmo Flávio Rodrigues de Souza expulsou o goleiro Gustavo, do Criciúma, por fazer cera no jogo com o Bahia, pelo primeiro turno do Brasileirão. A partida estava 2 a 1 para os catarinenses, mas com um a mais o time baiano conseguiu buscar o empate. Na ocasião, Gustavo levara o primeiro cartão amarelo por falta dura — Léo Jardim levou os dois por retardar o recomeço da partida.

Em 2017, o hoje goleiro do Vasco era reserva do Grêmio e precisou entrar aos 30 minutos do segundo tempo após o então titular da equipe gaúcha, Marcelo Grohe, ser expulso por cera em jogo diante do Athletico-PR, também pelo Brasileirão. O jogo, em Curitiba, acabou com vitória tricolor por 2 a 0.

Goleiro Cássio foi expulso por cera em clássico

Outro caso aconteceu pelo Campeonato Paulista de 2015, em clássico entre Palmeiras e Corinthians, no Allianz Parque. O time alvinegro vencia por 1 a 0 e Cássio já havia levado um cartão amarelo de Raphael Claus por cera. Aos 12 minutos do segundo tempo, o goleiro do Corinthians passa por uma bola que estava na pequena área para pegar uma na linha de fundo. Claus interpretou como uma artimanha para retardar o reinício da partida e expulsou o goleiro. Na saída, Cássio argumentou que não tinha visto a bola. Apesar da expulsão, o Corinthians conseguiu segurar o resultado.

