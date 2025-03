Vegetti elogia Pedro e dispara sobre Flamengo x Vasco: ‘Foram ajudados’

O capitão Vegetti concedeu entrevista coletiva, nesta terça-feira (18), no CT Moacyr Barbosa, e falou sobre as comparações feitas entre os elencos de Vasco e Flamengo, e relebrou partida pela semifinal do Carioca. Para o atacante vascaíno, o Rubro-Negro foi ajudado no duelo decisivo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

➡️ Vegetti cita críticas de torcedores do Vasco e minimiza enfrentar Neymar: ‘Temos Coutinho’

O artilheiro da competição foi perguntado sobre a disparidade entre os times rivais, e frisou que o Cruz-Maltinha vinha fazendo um bom jogo até que lances específicos mudaram o sentido do jogo. Para Vegettio, o Flamengo teria sido beneficiado na partida decisiva.

– Quando se falou sobre o jogo do Carioca, eles foram os últimos ganhadores do Carioca. Todo mundo afirma que jogaram bem e fizeram tudo para ganhar. Mas é claro que no primeiro jogo, se o Wesley tivesse sido expulso, que para mim ele tinha que ser expulso, todo mundo falou isso, se tivesse sido expulso, o jogador ia mudar. O gol do Bruno Henrique estava no impedimento. Claro, o jogo mudou. São pequenos detalhes. Quando você fala, cara, o Flamengo está bem, está bem. Mas esses detalhes ajudam. Eu não tiro o mérito deles, para mim são os últimos ganhadores do Carioca, estão fazendo um grande trabalho. Mas também tem que falar isso certo. Eles foram ajudados. Houve lances que beneficiaram, eles foram beneficiados. E lances, claro, que mudavam o sentido do jogo.

continua após a publicidade

O argentino falou sobre o nível do elenco vascaíno, e discordou sobre ter o time pouco competitivo. Porém, avaliou que o Rubro-Negro está passos a frente do Vasco e de todos os time do Brasil.

– Eu não concordo que o Vasco não tem um plantel a nível que precisa. Acho que o Vasco tem um grupo bom, que é muito trabalhador, muito dedicado. A gente esteve muito perto de sair campeão da Copa Brasil, e a torcida vai falar que o Vasco tem um plantel a nível de baixo. Muito ligado à linha de conseguir um título. Eu entendo que o torcedor quer um título para ontem. Eu também. Eu gosto de ganhar. Depois, você tem que aceitar o momento de cada clube. Hoje o Flamengo está dois ou três passos acima de todo mundo aqui no Brasil. Mas a gente, cada jogo que joga contra eles, quer ganhar. Trabalha para isso. A gente tem que aceitar que eles, hoje, estão melhor e tem que trabalhar o jogo durante a semana de uma forma diferente para tentar ganhar.

continua após a publicidade

Artilheiro do Campeonato Carioca, com 10 gols, e da última Copa do Brasil, com nove, Vegetti respondeu sobre quais atacantes ele vê como os melhores do país para disputar a artilharia no Brasileirão 2025.

– Eu gosto muito do Pedro. Para mim é um jogador muito completo. Ele tem também muitas situações de gol jogando no Flamengo, mas eu gosto muito dele. Eu já falei isso ano passado em uma coletiva ano passado. Ele é muito completo. Aqui tem atacantes muito bons em todos os times, vai ser uma briga muito boa.

➡️ Vasco encara Vasco na fase de grupos da Sul-Americana; entenda

O Vasco volta a campo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Santos, em São Januário, no domingo (30), a partir das 18h30 (de Brasília). A presença de Neymar e Philippe Coutinho ainda é dúvida pois ambos se recuperam de lesão.