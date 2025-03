Vasco encara Vasco na fase de grupos da Sul-Americana; entenda

O Vasco conheceu os seus primeiros adversários na fase de grupos da Sul-Americana. Em sorteio, nesta segunda-feira (17), na sede da Conmebol, no Paraguai, ficou definido que Lanús, da Argentina, Puerto Cabello, da Venezuela, e Melgar, do Peru serão os adversários do Cruz-Maltino no Grupo G da primeira fase.

O curioso é que um dos adversários do Cruz-Maltino será comandado por um 'xará' da equipe brasileira. O técnico do Puerto Cabello, segundo oponente, se chama Vasco Faisca. O treinador português assumiu a equipe venezuelana em 2025 e, até agora, comandou o time em seis partidas, com quatro vitórias e duas derrotas.

Vasco, de 44 anos, já fez sua estreia na Copa Sul-Americana 2025, em vitória por 3 a 0 sobre o Metropolitanos-VEN que carimbou a classificação para a fase de grupos do torneio continental.

Esta será a oitava participação do Vasco na Sul-Americiana, onde retorna após cinco anos desde a última aparição, em 2020. A melhor participação do Cruz-maltino foi em 2011, onde chegou a semifinal do torneio, na qual teve jogos memoráveis contra Aurora-BOL e Universitario-PER. A equipe vascaína foi eliminada para o Universidad de Chile, de Vargas e Sampaoli, time que foi campeão daquela edição.

Apenas o primeiro colocado de cada grupo se classifica diretamente para as oitavas de final da Sul-Americana. Os segundos colocados disputarão um play-off com os terceiros colocados dos grupos da Copa Libertadores para definir mais oito times das oitavas de final. A decisão este ano será em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, em 22 de novembro.

