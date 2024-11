Vegetti, do Vasco, termina a Copa do Brasil como artilheiro

Vegetti marcou gols em todas as fases da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/11/2024 - 20:59 • Rio de Janeiro (RJ)

Pablo Vegetti terminou a Copa do Brasil como artilheiro. Em 10 jogos, o atacante do Vasco balançou a rede em sete oportunidades. Esta é a quarta vez que o Cruz-Maltino emplaca um jogador na artilharia da competição.

Artilheiros do Vasco na Copa do Brasil

2024: Vegetti (7 gols)

2011: Alecasndro (5 gols)

2008: Edmundo (6 gols)

2006: Valdiram (7 gols)

Abaixo de Vegetti ficaram Emiliano Rodríguez, do Atlético-GO, e Enner Valencia, do Internacional. Ambos os atacantes marcaram quatro gols.

Outro ponto a se destacar da Copa do Brasil feita por Vegetti é que o argentino marcou gols em todas as fases. O atacante foi fundamental para que o Cruz-Maltino chegasse até as semifinais da competição.

Além disso, Vegetti é o terceiro jogador mais velho a ser artilheiro da Copa do Brasil. Quem lidera esta estatística é Nenê, com seis gols em 2020. Edmundo vem na sequência, com 37 anos.

Vegetti foi o artilheiro da Copa do Brasil com sete gols (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Vegetti ainda tem chances de se tornar o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O atacante do Vasco é o quarto colocado, com nove gols, ao lado de Lucas Moura (São Paulo), Flaco López (Palmeiras) e Raphael Veiga (Palmeiras). Quem lidera a artilharia é Estêvão (Palmeiras).