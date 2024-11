Vasco perdeu para o Fortaleza no Brasileirão (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 22:44 • Fortaleza (CE)

Rafael Paiva foi questionado se diante do desempenho abaixo do Vasco na reta final da temporada, se não seria o momento para mudar o esquema tático ou algumas peças. Após a derrota para o Fortaleza, o técnico admitiu a possibilidade e fazer alterações.

- A respeito da estrutura, eu acho que sim (pode mudar), que é importante a gente pensar agora. A gente até falou no vestiário, é o momento que a gente tem que mudar alguma coisa para a gente tentar buscar. A gente está tentando manter estrutura e mudar alguns jogadores, mudar o tripé do meio, tentando buscar alguma coisa que fez a gente chegar onde a gente está hoje, na primeira página do campeonato por muitas rodadas. Então a gente fez por merecer estar, só que agora a gente tem cinco jogos que são muito importantes, a gente não pode deixar escapar uma competição sul-americana - contou Rafael Paiva.

O técnico do Vasco ainda completou dizendo que a Data Fifa será boa para aproveitar. Rafael Paiva disse que vai buscar as mudanças para mudar o rumo do Cruz-Maltino.

- Essa pausa da Data Fifa vai ser boa para a gente tentar buscar alguma coisa para mudar, já temos um jogo difícil contra o Inter, acho que é a maior sequência invicta do Campeonato Brasileiro, a equipe que está menos oscilando na competição é o Inter. Então vai ser o terceiro jogo do nível muito difícil. E a gente vai tentar buscar o que a gente tem que fazer. Se é na estrutura, se são nos jogadores, mas a gente vai tentar buscar alguma coisa para fazer um bom jogo contra o Inter - disse.

Philippe Coutinho voltou a entrar em campo pelo Vasco após duas partidas sendo preservado por Rafael Paiva (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

O Campeonato Brasileiro mais uma pequena pausa para a última Data Fifa do ano. Após a paralisação, o Vasco entra em campo para enfrentar o Internacional, na quinta-feira (21), às 20h, em São Januário.