Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 22:05 • Fortaleza (CE)

Rafael Paiva reconheceu que o Vasco não está jogando bem já há um tempo. Após a derrota para o Fortaleza, o técnico afirmou que enxerga uma "oscilação coletiva" e que precisa "buscar alguma alternativa".

- Eu acho que a gente tem oscilado com todos os jogadores, acho que o Vasco não vem fazendo bons jogos. Nesses dois últimos jogos a gente oscilou um pouquinho. São duas equipes que estão brigando pelo título, eu acho que isso não é desculpa, mas é difícil jogar nesse nível. Eu acho até que em alguns momentos a gente conseguiu fazer algumas coisas do que era o nosso plano de jogo pelo lado direito, e o Fortaleza neutralizou bem. Eles deixaram a gente até ficar com a bola no primeiro momento, mas trancaram muito bem o lado - analisou Rafael Paiva. E emendou:

- A gente precisa buscar alguma alternativa para fazer as coisas aconteceram, principalmente (buscar) os pontos. A gente precisa voltar a pontuar. Dois jogos a gente já fica muito incomodado. Vamos ter um período maior para perceber o que pode fazer e fazer um bom jogo contra o Inter em casa.

- Mesmo assim, eu acho que a gente conseguiu entrar em alguns momentos. Mas a gente não fez uma boa partida, como a gente não fez contra o Botafogo. Mas eu acho que a oscilação de falar que é um ou dois é injusto. Eu acho que a oscilação é coletiva, né? Em momentos do jogo a gente consegue, a gente flui, o nosso jogo vai, mas a gente não tem feito o gol. De novo, tomamos o gol no início do jogo, né? Que dificulta muito a estratégia até o final. Você fica no limite do erro mais uma vez e eu acho que a oscilação foi da equipe. Não acho que foi só do Puma ali.

Esta foi a segunda partida consecutiva que o Vasco perdeu por 3 a 0. Na terça-feira (5), o Cruz-Maltino foi atropelado pelo Botafogo no último clássico carioca da temporada.

Agora, o Vasco terá uma longa pausa para se preparar visando a reta final do Campeonato Brasileiro. Em razão da Data Fifa, o Cruz-Maltino terá 11 dias sem jogos.

O Vasco volta a entrar em campo na quinta-feira (21), quando enfrenta o Internacional pela 34ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 20h, em São Januário.