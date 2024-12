Vasco se reúne com Renato Gaúcho e avalia conversa como ‘positiva’

O Vasco trabalha para contratar um novo treinador para a próxima temporada. O nome da vez é Renato Gaúcho, que deixou o Grêmio ao final do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (16), a direção do clube carioca se reuniu com o técnico para negociar a transferência.

continua após a publicidade

➡️CBF divulga os potes do sorteio da primeira fase da Copa do Brasil 2025

Segundo informações do "Ge.globo", as primeiras conversas entre o treinador e o clube foram positivas. Renato Gaúcho esteve com o presidente Pedrinho, os diretores Felipe e Marcelo Sant'anna e o CEO Carlos Amodeo, na noite desta segunda-feira (16).

O principal tema da conversa entre as partes foi o planejamento do Vasco para a próxima temporada. Nesta terça-feira (17), Renato Gaúcho e a diretoria vão conversar novamente, e desta vez, será para alinhar contrato e questões financeiras.

continua após a publicidade

No próximo ano, o Vasco disputará a Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. A diretoria do clube entende que Renato Gaúcho é o nome ideal para levar o clube a conquistas. O treinador é visto como 'copeiro' e com bom convívio entre os jogadores.

O treinador está de férias no Rio de Janeiro. Além disso, tem residência em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e é visto constantemente nas praias jogando futevôlei. Renato Gaúcho está na cidade desde o término do Brasileirão.

continua após a publicidade

Pedrinho quer quanto antes um técnico no comando do Vasco para dar prosseguimento no planejamento de 2025. O Cruz-Maltino segue mapeando e sondando possíveis reforços para a próxima temporada. Porém, precisa de um técnico para discutir o perfil das contratações para fortalecer o grupo.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

Diretoria do Vasco esteve com Renato Gaúcho (Foto: Lucas Uebel / GREMIO FBPA)

Nome conhecido

Renato Gaúcho treinou o clube carioca em outras duas ocasiões: entre 2005 e 2007 e em 2008. Na última, o treinador estava a frente do Cruz-Maltino na campanha que rebaixou o Vasco para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

O Vasco não conta com um técnico desde a demissão de Rafael Paiva, após a derrota para o Corinthians, por 3 a 1, na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Felipe assumiu a equipe de maneira interina e foi responsável pelo Cruz-Maltino terminar a temporada com vitórias.