Torcedores comentam proposta do Athletico pelo zagueiro Léo, do Vasco

Segundo informações do repórter do "GE", Tébaro Schmidt, o Athletico Paranaese formalizou uma proposta pelo zagueiro Léo, do Vasco. Para reforçar o Furacão na Série B em 2025, o CAP teria proposto duas formas de negociação para levar o zagueiro. A negociação, que deve ganhar um desfecho até esta quarta-feira (18), gerou grande repercussão entre os torcedores dos dois clubes. Veja;

Detalhes da negociação de Léo envolvendo Vasco e Athletico Paranaense

O primeiro molde da negociação sugere o abatimento da dívida referente ao empréstimo do volante Hugo Moura (atualmente no Cruzmaltino), que gira em torno de R$ 1 milhão e o parcelamento do resto do valor.

A segunda opção seria abater por completo a dívida do empréstimo de Hugo e incluir o zagueiro Mateo Gamarra no negócio. Por hora, o meio-campista Cuello não está nos planos de negociação do Athletico.

O Vasco não enxerga as propostas do Athletico por Léo um bom negócio. O Cruz-Maltino gostaria de lucrar com a venda do jogador, que foi adquirido do São Paulo por US$ 3 milhões (cerca de R$ 16 milhões na época). Léo ainda tem contrato com o Vasco até dezembro de 2024.