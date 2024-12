A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o Ranking Nacional de Clubes (RNC), nesta segunda-feira (16), que permite definir os potes da primeira fase da Copa do Brasil 2025. A competição que tem data para início em fevereiro do próximo ano reúne ao todo 80 equipes na etapa inicial.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O regulamento da Copa do Brasil determina que as equipes do pote A, B, C e D jogam fora de casa e precisam apenas de um empate para avançar de fase. Com isso, nessa etapa os duelos são únicos e na casa da pior equipe de acordo com o RNC.

▶️ Contratação de Róger Guedes gera impasse entre Filipe Luís e diretoria do Flamengo; entenda

O pote 1 conta com os mais bem avaliados do ranking, entre eles estão: Atlético-MG, Athletico-PR, Fluminense, Grêmio, América-MG, Bragantino, Vasco, Atlético-GO, Juventude e Cuiabá.

continua após a publicidade

CBF divulga os potes do sorteio da primeira fase da Copa do Brasil 2025 (Rafael Ribeiro / CBF)

Por outro lado, as equipes pior posicionadas no RNC estão nos potes E, F, G, e H e precisam vencer para avançar para a segunda fase da Copa do Brasil. Dessa forma, o cruzamento fica assim: A x E, B x F, C x G e D e H.

Confira os times em cada pote

POTE A

Atlético-MG;

Athletico-PR;

Fluminense;

Grêmio;

América-MG;

Bragantino;

Vasco;

Atlético-GO;

Juventude;

Cuiabá.

POTE E

Sousa; Tocantinópolis; São Raimundo-RR; Maringá; FC Cascavel; Pouso Alegre; ASA de Arapiraca; União Rondonópolis; Porto Velho; Sergipe.

POTE B

Ceará;

Vitória;

Coritiba;

Sport;

Criciúma;

Vila Nova;

Operário-PR;

Ponte Preta;

Brusque;

Sampaio Corrêa.

POTE F

Humaitá;

Trem;

Ceilândia;

Inter de Limeira;

Maranhão;

Operário VG;

Tuna Luso;

Operário-MS;

Concórdia;

CSE.

POTE C

Novorizontino;

Tombense;

CSA;

ABC;

Remo;

Náutico;

Confiança;

Ferroviário;

Botafogo-PB;

Amazonas.

POTE G

Boavista;

Parnahyba;

Maracanã-CE;

Santa Cruz-RN;

GAS-RR;

Rio Branco-ES;

Rio Branco VN-ES;

Olaria

Portuguesa;

Votuporanguense;

POTE D

América-RN;

Manaus;

São José-RS;

Aparecidense;

Altos;

Retrô;

Caxias;

Athletic Club;

Nova Iguaçu;

Portuguesa-RJ.

POTE H