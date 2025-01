O Vasco estará na Copinha mais uma vez, competição na qual o clube não levanta a taça há 33 anos. O Cruz-Maltino vai entrar em campo com uma geração vitoriosa, que conquistou quatro títulos na última temporada.

Em 2024, o Vasco conquistou a Copa Rio, Taça Guanabara, Carioca e a Recopa Carioca. Todos os títulos foram conquistados de maneira invicta.

Presente no Grupo 32, o Vasco enfrentará o Nacional-SP, Canaã-DF o XV de Piracicaba na primeira fase. Os jogos da chave terão como sede o Estádio Nicolau Alayon, no bairro de Água Branca, na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo.

Base Forte

Para esta edição da Copinha, o Vasco conta com pelo menos três nomes que chamam atenção. São eles: o goleiro Phillipe Gabriel, o meia Lukas Zuccarello e o atacante Léo Jacó.

Há outros jogadores relacionados importantes como os zagueiros Lyncon e Luiz Gustavo, o lateral-direito Paulinho e os atacantes Bruno Lopes e GB. Porém, estes nomes estão com o elenco alternativo que vai disputar as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Com isso, estes atletas só serão integrados ao grupo da Copinha se o Vasco for longe na competição.

Zuccarello é um dos destaques da base do Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Relacionados do Vasco para Copinha 2025

Goleiros: Victor Alemão, Marcão, Allan Vitor e Phillipe Gabriel;

Zagueiros: Roger, Lyncon, Luiz Gustavo, Bruno André e Wanyson;

Laterais: João Gabriel, Paulinho, Breno e Riquelme Avellar;

Meio-campistas: Lukas Zuccarello, Lucas Loureiro, Igor Toledo, Léo Felix, Ramon Rique, Euder, Gustavinho e Juninho;

Atacantes: Bruno Lopes, Léo Jacó, GB, Ítalo Souza, André, Alexandre, Maxsuell, João Vitor e Pedro Augusto.

Base do Vasco conquistou quatro títulos invictos em 2024 (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

O Vasco estreia na Copinha no sábado (4), contra o XV de Piracicaba (SP). O Cruz-Maltino entra em campo às 15h (de Brasília).

