Raio-X compara desempenho de Rayan como ponta e centroavante no Vasco

O jovem atacante do Vasco, Rayan, vive uma temporada de afirmação em 2025. Utilizado em duas funções por Fernando Diniz — como ponta e como centroavante —, o camisa 77 tem mostrado versatilidade e eficiência nas duas posições. Um levantamento do Sofascore com base nos números da temporada revela diferenças interessantes no desempenho do jogador conforme a função em campo.

Quando atua aberto pelos lados, Rayan soma 42 jogos, 13 gols e 1 assistência, com média de 237 minutos para participar de um gol. Já centralizado, como homem de referência, foram apenas 5 partidas, mas com 3 gols, o que reduz o tempo médio de participação direta em gol para 145 minutos — um índice significativamente melhor.

Os dados mostram que o atacante tem sido mais letal e participativo ofensivamente quando joga como centroavante. Nessa função, Rayan registra 1,4 passe decisivo por jogo, o dobro do que apresenta quando atua na ponta (0,7). Além disso, mantém um volume semelhante de finalizações — 2,6 por jogo, com 1,2 no alvo — números praticamente idênticos aos da ponta.

Outro dado que chama a atenção é o aproveitamento nas grandes chances: Rayan converteu 2 de 3 como centroavante, contra 8 de 17 quando aberto. Mesmo com menor número de jogos na posição central, a nota média Sofascore é ligeiramente superior: 7.26 x 7.15.

Rayan comemora gol marcado contra o São Paulo na vitória de 3 a 1 no primeiro turno (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Por outro lado, sua influência no drible e nos duelos individuais é maior pela ponta — 0.9 dribles certos e 4.8 duelos ganhos por jogo, contra 0 e 3.8, respectivamente, quando atua centralizado. Isso indica que Rayan, quando mais aberto, participa mais da construção e do um contra um, enquanto como centroavante se destaca na definição.

Diniz avalia papel de Rayan no time do Vasco

Após a derrota para o São Paulo, o técnico Fernando Diniz comentou sobre o posicionamento do jovem atacante e deixou aberta a possibilidade de novas variações.

— Não sei se o Rayan desequilibra mais o jogo na ponta ou de centroavante. Os jogos que jogou de centroavante foram decisivos. Não muda demais para o Rayan o que faz comigo de ponta ou de centroavante, porque ele tem liberdade de flutuar. Muda mais a questão de onde vai começar e terminar a marcação. Mas acho que ele tem poder de desequilíbrio tanto em uma função quanto em outra.

Seja aberto pela ponta, desequilibrando com velocidade, ou centralizado, sendo mais decisivo na área, Rayan está consolidado como uma das principais armas ofensivas da equipe em 2025.

