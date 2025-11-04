Vasco tem semana decisiva na disputa por uma vaga na Libertadores

O Vasco da Gama inicia mais uma semana cheia de compromissos importantes pelo Campeonato Brasileiro. Após treinar na segunda e nesta terça-feira (3 e 4), o elenco cruzmaltino se prepara para encarar dois duelos que podem ser determinantes na reta final da competição.

A primeira parada será nesta quarta-feira (5), quando o Gigante da Colina enfrenta o Botafogo, às 19h30, no estádio Nilton Santos, pela 32ª rodada do Brasileirão. O Glorioso está três posições acima do Vasco e com seis pontos de vantagem. Para o clássico, o técnico vascaíno terá alguns problemas: Nuno Moreira e Paulo Henrique cumprem suspensão e estão fora, enquanto o volante Barros segue como dúvida e será reavaliado pelo departamento médico.

Após o duelo diante do Alvinegro, o elenco retorna aos trabalhos no CT Moacyr Barbosa na quinta e sexta-feira (6 e 7), ambos os treinos marcados para o período da manhã. O foco será a preparação para o segundo compromisso do final de semana.

Puma Rodríguez em preparação para partida contra o Botafogo (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

No sábado (8), o Vasco volta a campo, desta vez em casa, para enfrentar o Juventude, em São Januário, às 18h, pela 33ª rodada do Brasileirão. Apesar do adversário estar na zona do rebaixamento, o Vasco tem um retrospecto negativo contra o clube do Sul. A última vitória do Cruzmaltino foi em 2009, quando o Carlos Alberto e Adriano marcaram no triunfo por 2 a 1 e garantiram o acesso do Gigante da Colina para a Série A.

Encerrando a programação semanal, o domingo (9) será reservado para atividades de recuperação, nutrição, preparação física e atendimento médico, visando a manutenção do ritmo e a prevenção de lesões na reta final da temporada.

