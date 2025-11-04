O Vasco está garantido na Libertadores 2026? Torcedores opinam
A maioria dos torcedores do Vasco que participaram da votação no canal do Lance! no Whatsapp estão confiantes de que o clube se classificará para a Libertadores 2026. Mas, diferente do caminho habitual para a conquista da vaga para o torneio continental, os vascaínos acreditam que a vaga vem com um gostinho ainda mais especial: via título da Copa do Brasil.
O Lance! propôs o seguinte questionamento aos torcedores do Lance! que participam do canal do Gigante no Whatsapp: "Com a briga por vagas na Libertadores pegando fogo no Brasileirão, qual resultado você acha que o Vasco vai alcançar no final da temporada?"
Com 120 votos, a opção mais selecionada foi que o Vasco será campeão da Copa do Brasil e assim conquistará a vaga direta para a Libertadores 2026.
Com uma diferença de quase 100 votos para a primeira, a segunda opção mais votada afirmam que o Vasco vai para Libertadores por meio do seu desempenho no Brasileirão, terminando o campeonato dentro da zona de classificação.
22 torcedores acreditam que a equipe de Diniz não levantará a taça da Copa do Brasil e também não terminará o Brasileirão entre os primeiros, ficando somente com a vaga na Sul-Americana.
Fato é que a esmagadora maioria dos votantes acredita que a vaga na Libertadores do próximo ano vem, de um jeito ou de outro.
Vasco vê chances de Libertadores aumentarem
A briga por Libertadores ganhou mais emoção após a 31ª rodada do Brasileirão. O Vasco foi derrotado pelo São Paulo em pleno São Januário. A derrota acresceu pontos a um adversário direto na briga pela classificação continental, o São Paulo.
G-6 pode virar G-9
Após a definição da final entre Flamengo e Palmeiras na Libertadores, o G-6 do Brasileiro virou G-7. Mas vale destacar que são oito brasileiros garantidos no próximo torneio continental, já que há mais uma vaga em disputa na Copa do Brasil - um título do Atlético-MG na Copa Sul-Americana aumentaria o total de representantes para nove.
Caso o campeão da taça nacional esteja no G-7, o oitavo colocado do Brasileirão herdará a classificação - Cruzeiro (3º), Fluminense (7º), Vasco (8º) e Corinthians (10º) lutam pelo troféu.
Chance de classificação para a Libertadores via Brasileirão (03/11)
São Paulo - 36,7% (antes: 17,8%)
Vasco - 16,5% (antes: 31,9%)
Fonte: UFMG
