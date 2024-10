Vasco x Bahia: quem pode substituir Vegetti e Hugo Moura?

Atacante e capitão do Vasco, Pablo Vegetti recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Cuiabá, por 1 a 0 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Gabriel Bergone , supervisionado por Matheus Guimarães • Publicada em 27/10/2024 - 06:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Vasco e Bahia se enfrentam na segunda-feira (28), em São Januário, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Cruz-maltino terá o desfalque de dois dos seus principais jogadores do elenco: o atacante Pablo Vegetti e o central Hugo Moura. Isso porque ambos receberam o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Cuiabá, por 1 a 0, e precisarão cumprir suspensão automática.

A última partida do Vasco sem o centroavante foi no empate por 2 a 2 com o Criciúma, no dia 18 de agosto, e o técnico Rafael Paiva optou por escalar a joia da base Rayan. Na ocasião, o jovem atacante aproveitou a oportunidade entre os titulares e anotou o segundo gol cruz-maltino no duelo.

Vegetti ficou fora de pouquíssimas partidas desde que chegou ao clube carioca e o elenco não tem um centroavante de ofício na reserva. Rayan e GB, crias da base que não foram relacionados contra o Cuiabá, disputam a vaga.

Vegetti e Hugo Moura irão desfalcar o Vasco no duelo contra o Bahia, pela 31ª rodada do Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Além do desfalque no ataque, Hugo Moura também estará fora e será uma dor de cabeça para Rafael Paiva. Herói do Vasco na última rodada, o meio-campista deve ser ter Sforza como seu principal substituto, visto que Jair deve ter poucos minutos por conta da lesão no ligamento cruzado anterior que o tirou dos gramados por nove meses.

Apesar dos desfalques, Rafael Paiva considera que é a oportunidade ideal para outros jogadores poderem mostrar futebol.

- São dois jogadores da espinha dorsal da equipe, junto com alguns outros jogadores. Vão fazer muita falta no jogo contra o Bahia, mas é hora também de a gente mais uma vez oportunizar a outros jogadores mostrarem a qualidade que têm, trabalham muito para isso. Agora temos oito finais que precisamos dar nosso melhor, independentemente de quem entre para jogar.