Jacaré invade CT do Vasco; confira

Jacaré invade CT do Vasco (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 18:43 • Rio de Janeiro

Na manhã desta sexta-feira (25), O Vasco recebeu um visitante inusitado no CT Moacyr Barbosa. Um jacaré foi visto por funcionários do clube no gramado. No momento o campo não estava sendo utilizado. A foto viralizou em grupos da torcida e logo caiu nas redes sociais.

➡️Torcedores do Vasco divergem opiniões sobre novo uniforme

Jacaré invade CT do Vasco (Foto: Divulgação)

A aparição do jacaré foi logo no início desta manhã. O CT vascaíno fica na Zona Oeste do Rio de Janeiro e a região é conhecida por ter jacarés. Contudo, com os muros fechados, a aparição foi uma novidade. Os funcionários conseguiram afastar o animal.

▶️ Jair comemora volta aos gramados pelo Vasco: ‘Estou 100%’

Após vitória por 1 a 0 em cima do Cuiabá na noite de quinta-feira (24), em São Januário, os jogadores do Vasco não estiveram no CT nesta manhã. A atividade do dia estava marcada para o período da tarde.

O time comandado por Rafael Paiva volta a campo na segunda feira (28), para encarar o Bahia em casa em partida válida pela 31a rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a décima colocação do Campeonato Brasileiro com 40 pontos e ainda sonha com vaga na Libertadores.