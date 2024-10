Hugo Moura supera críticas e assume protagonismo no Vasco

Hugo Moura em Vasco x Cuiabá (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A recepção dos torcedores do Vasco com Hugo Moura não foi das melhores. Em um primeiro momento, a contratação do volante foi contestada. Mas com o gol heróico na partida contra o Cuiabá, o jogador cravou o momento especial e a volta por cima no Cruzmaltino.

➡️Torcedores do Vasco divergem sobre novo uniforme

O jogador já revelou, em entrevista ao ge, no fim do mês de setembro, que acredita viver a melhor fase da carreira. De lá para cá, o jogador parece só ter evoluído. Enquanto o time ainda oscila, Hugo se firma cada vez mais como referência do elenco.

- Creio eu que é um dos melhores momentos da minha carreira, estou muito feliz de vestir essa camisa. Joguei muitas vezes contra o Vasco, então a gente sabe o que a torcida pede, o que o clube pede. Acho que tem que ter vontade aqui, nunca desistir. Sei que o jogo em São Januário para o adversário é muito difícil ganhar do Vasco.

Hugo chegou ao Cruzmaltino como pedido de Ramón Díaz. A saída do treinador, porém, não foi um impecilho para a evolução na temporada, que foi recentemente coroada com mais gol importante. No recorte recente foram dois, um contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil; e nesta quinta-feira (24), contra o Cuiabá.

- Eu sempre vou honrar a camisa do clube que eu passar porque é o clube que pode mudar minha vida, vida da minha família, do meu filho. Então vou dar a vida por essa camisa que estou vestindo hoje, que é a do Vasco.

O próximo compromisso de Hugo Moura, com o Vasco é contra o Bahia. A partida é válida pelo Brasileirão, nesta segunda-feira (28), às 21h (de Brasília)