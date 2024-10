Payet rechaça críticas e declara amor ao Vasco: ‘Aqui é meu lugar’

Payet celebra vitória pelo Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 13:36 • Rio de Janeiro

Em momento de altos e baixos, Dimitri Payet fez uma publicação em suas redes sociais nesta sexta-feira (25) declarando seu amor ao Vasco. O meio-campista, criticado por torcedores após a eliminação para o Atlético-MG na Copa do Brasil, parece ter feito as pazes com os cruz-maltinos.

A vitória diante do Cuiabá por 1 a 0, que encerrou um jejum de oito jogos da equipe sem triunfar, foi o ponto de paz para o francês. Ao entrar no segundo tempo, teve boa atuação, chamou a responsabilidade em várias jogadas e, após o apito final, deu uma volta no gramado de São Januário para agradecer a presença dos vascaínos, que retribuíram com gritos e aplausos.

- Algumas pessoas vão tentar destruir sua imagem e manchar sua personalidade criando boatos sobre você. Mas nunca poderão tirar suas boas ações. Porque, não importa como eles te descrevam, você sempre será admirado por aqueles que te amam. Quando você realmente não importa com o que as pessoas pensam de você, significa que você alcançou um nível perigosamente incrível de liberdade. Aqui é meu lugar! Aqui é Vasco, p****! - escreveu Payet.

Nos últimos dias, cresceram as possibilidades de uma saída do central ao fim da temporada. O contrato entre as partes tem duração até o fim do primeiro semestre de 2025, mas um rompimento do vínculo poderia estar sendo considerado pela diretoria. Na coletiva após a vitória de quinta (26), o técnico Rafael Paiva teceu elogios ao camisa 10.

- O Payet entrou muito bem, demonstra o quanto é profissional, o quanto está motivado. Nas conversas em treino, ele puxa o time para cima. Sabe que tem um peso muito grande, e a gente fica muito feliz que, mesmo em pouco tempo, o Payet vem contribuindo muito. É um jogador que está treinando em alto nível de novo, a gente sabe da parte que está desenvolvendo fisicamente, mas temos clareza que na hora que o Payet entrar mais tempo, ele vai contribuir mais ainda - afirmou o treinador.

💢 NÚMEROS DE PAYET PELO VASCO EM 2024

⚽ 34 jogos

⌛ 2.106 minutos em campo

🥅 3 gols

📤 9 assistências

✅ 12 vitórias

🟰 13 empates

❌ 9 derrotas

