Vegetti alcança marca importante no Vasco e mira ‘recorde’ de Cano

Um dos maiores ídolos do Vasco, Pablo Vegetti se tornou o 3º maior artilheiro estrangeiro na história do clube com 38 gols marcados após o empate contra o Volta Redonda. O argentino ultrapassou Silvio Parodi e mira o "recorde" de Germán Cano, que ocupa a vice-liderança do ranking com 43 gols.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O centroavante inicia 2025 demonstrando sua importância dentro do elenco comandado por Fábio Carille. No Campeonato Carioca, Vegetti é o artilheiro da competição com cinco gols marcados tendo atuado em apenas cinco partidas pelo Vasco.

No entanto, o atacante está longe de virar o maior artilheiro estrangeiro da história do Cruz-Maltino. Esse posto segue sendo ocupado pelo uruguaio Valladoniga, que atuou no Gigante da Colina entre as décadas de 1930 e 1940 e que possui 83 gols marcados.

continua após a publicidade

Outro ponto que comprova o valor de Vegetti na atual fase do Vasco é o fato do argentino ser o 8ª maior artilheiro do clube no Século XXI ao lado de Morais. Caso mantenha a boa fase, o centroavante pode encerrar a temporada no pódio e ficar atrás apenas de Romário e Nenê.

Vegetti e os maiores artilheiros estrangeiros do Vasco

1) Valladoniga (Uruguai) - 83 gols

⁠2) Germán Cano (Argentina) - 43 gols

3) ⁠Vegetti (Argentina) - 38 gols

⁠4) Silvio Parodi (Paraguai) - 37 gols

⁠5) Alfredo González - 29 gols

⁠6) Bahianinho (Portugal) - 29 gols

⁠7) Petkovic (Sérvia) - 28 gols

⁠8) Hugo Lammana (Argentina) - 25 gols

⁠9) Duvier Riascos (Colômbia) - 20 gols

⁠10) Andrés Ríos (Agentina) - 16 gols

continua após a publicidade

Top-10 artilheiros do Vasco no Século XXI

1) Romário - 131 gols

2) Nenê - 63 gols

3) Élton - 52 gols

4) Leandro Amaral - 51 gols

5) Germán Cano - 43 gols

6) Yago Pikachu - 40 gols

7) Alecsandro - 39 gols

8) Vegetti e Morais - 38 gols

10) Thalles e Valdir - 35 gols