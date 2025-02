Sorteio da Copa do Brasil: saiba onde assistir, data, times e regras

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai sortear os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. O evento será às 15h desta sexta-feira (7).

O torneio será disputado por 92 clubes. O sorteio reunirá 80 times e definirá quarenta confrontos e os mandantes dos jogos da segunda fase. As outras 12 equipes entram na terceira fase.

Sorteio da Copa do Brasil

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 7 de fevereiro de 2024, às 15h (de Brasília);

📺 Onde assistir: CBF TV, SporTV e site do Lance!.

🗒️ REGRAS

Nas fases iniciais, os confrontos da Copa do Brasil serão disputados em jogo único. O mando será definido com base no posicionamento inferior no ranking.

A partir desta edição, os visitantes não contam mais com a vantagem do empate no tempo regulamentar. Em caso da partida terminar com o placar igual, a disputa vai para os pênaltis.

💸 PREMIAÇÃO

A CBF vai distribuir mais de R$ 500 milhões aos 92 clubes que vão participar da competição.

⚽ TODOS OS CLUBES CLASSIFICADOS

Acre: Independência-AC e Humaitá; Alagoas: CSE, CRB, ASA e CSA; Amapá: Oratório e Trem; Amazonas: Amazonas e Manaus; Bahia: Bahia, Vitória, Barcelona de Ilhéus e Jequié; Ceará: Ceará, Maracanã, Fortaleza e Ferroviário; Distrito Federal: Capital-DF e Ceilândia; Espírito Santo: Rio Branco-ES e Rio Branco VN; Goiás: Atlético-GO, Vila Nova e Aparecidense; Maranhão: Sampaio Corrêa e Maranhão; Mato Grosso: União Rondonópolis, Cuiabá e Operário VG; Mato Grosso do Sul: Dourados e Operário-MS. Minas Gerais: Tombense, América, Cruzeiro, Atlético, Athletic Club e Pouso Alegre; Pará: Remo, Paysandu, Tuna Luso e Águia de Marabá; Paraíba: Botafogo-PB e Sousa; Paraná: Athletico-PR, Coritiba, Maringá, Operário-PR e FC Cascavel; Pernambuco: Sport, Retrô e Náutico; Piauí: Altos e Parnahyba; Rio de Janeiro: Flamengo, Fluminense, Nova Iguaçu, Vasco, Botafogo, Portuguesa-RJ, Boavista e Olaria; Rio Grande do Norte: América-RN, ABC e Santa Cruz-RN; Rio Grande do Sul: Caxias, Internacional, Juventude, Grêmio, São José-RS e Guarany de Bagé; Rondônia: Barcelona-RO e Porto Velho; Roraima: São Raimundo-RR e GAS; Santa Catarina: Brusque, Criciúma e Concórdia. São Paulo: Palmeiras, Santos, Bragantino, Novorizontino, São Paulo, Inter de Limeira, Ponte Preta, Portuguesa, Corinthians e Votuporanguense. Sergipe: Confiança e Sergipe. Tocantins: União-TO e Tocantinópolis