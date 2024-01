A obra para a reforma de São Januário está orçada em R$ 506 milhões e tem previsão de ficar pronta em três anos. A estimativa é de que o Vasco consiga arrecadar com a área transferida (197 mil m²) do potencial construtivo, cerca de R$ 500 milhões. No entanto, o valor é avaliado atualmente e deve aumentar com o passar do tempo.