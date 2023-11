No projeto de lei as duas operações possuem nomes diferentes para a obtenção dos recursos. Com São Januário o termo é "Transferência do Direito de Construir". Já com a Sede Náutica da Lagoa, é "Permissão de Construção Elevada". Como o nome deduz, visa construir apartamentos acima da sede, vendê-los e repassar o valor da arrecadação para as obras do estádio.