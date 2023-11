O projeto visa também homenagear os Camisas Negras, que marcaram a história do Vasco antes mesmo da construção de São Januário. A Resposta Histórica será gravada em mármore, na fachada leste, que ficará em frenta a Barreira do Vasco. Dentro do estádio, as arquibancadas farão alusão aos uniformes utilizados na década de 1920.