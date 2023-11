Como será a tramitação do PL?



1. O projeto foi encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, a primeira a dar parecer. Além dela, analisam o texto ainda outras 16 comissões.



2. Após o parecer das comissões, o projeto é incluído na pauta de votações do Plenário.



3. O projeto precisa ser votado em dois turnos, sendo aprovado se tiver ao menos 26 votos favoráveis. Emendas podem ser apresentadas pelos vereadores alterando partes do texto. As emendas também são votadas em plenário.



4. Se aprovado, segue para sanção ou veto do Prefeito.



Somente após a aprovação dos parlamentares, o clube poderá captar recursos através da transferência do potencial construtivo do estádio.



