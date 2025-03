Vasco vai a campo com novidades contra o Nova Iguaçu; veja escalações

O Vasco volta a campo nesta quarta-feira (5), em jogo decisivo pela segunda fase da Copa do Brasil, contra o Nova Iguaçu, no Nilton Santos. Depois de alguns dias de folga após a disputa do jogo de ida da semifinal do Carioca, o Cruz-Maltino vai com força máxima para encarar o Carrossel da Baixada, e conta com estreia no setor ofensivo. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

Depois de eliminar o União Rondonópolis por 3 a 0 na primeira fase, o Vasco chega para a segunda partida na competição com poucas mudanças na escalação. O meia Zuccarello, titular na ocasião, não chegou a ser relacionado para a partida desta quarta-feira, e Rayan assume a vaga no ataque, ao lado de Vegetti e Nuno Moreira, a grande novidade.

O atacante português fará sua estreia pelo clube no Nilton Santos. O jogador chegou a ser relacionado para o duelo contra o Flamengo, pelo Campeonato Carioca, no sábado (1), mas não entrou em campo, como Loide e Garré.

O meio-campo também teve mudanças. Paulinho volta aos 11 iniciais na vaga de Mateus Carvalho. Assim, o Cruz-Maltino vai a campo com: Hugo Moura, Paulinho e Coutinho. Tchê Tchê segue em tratamento intensivo com o departamento médico e apresentou evolução na lesão do ligamento colateral medial do joelho direito.

✅ FICHA TÉCNICA

NOVA IGUAÇU X VASCO

SEGUNDA FASE - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de março de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: estádio Nilton Santos, casa do Botafogo, no Rio de Janeiro;

ESCALAÇÕES

NOVA IGUAÇU (Técnico: Carlos Vitor)

Lucas Maticoli; Renan, Mateus Muller, Yan, Fernandinho, Sidney, Xandinho, Jorge Pedra, Philippe, João Lucas e Andrey



VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho e Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti

