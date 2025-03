Vegetti defende escrita pelo Vasco em duelo na Copa do Brasil; entenda

O Vasco encara o Nova Iguaçu, nesta quarta-feira (5), em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil, no estádio Nilton Santos. No duelo decisivo, Pablo Vegetti tem uma marca importante para defender na competição, já que marcou em todas as fases disputados pelo clube.

Na última temporada, o atacante se consagrou como artilheiro da competição nacional ao marcar sete gols em uma única edição. Mesmo caindo na semifinal, contra o Atlético-MG, em 2024, o argentino marcou nas seis fases disputadas pelo Cruz-Maltino.

Na partida de estreia, em 27 de fevereiro, Vegetti anotou um gol na vitória por 3 a 1 contra o Marcílio Dias. No jogo seguinte, contra o Água Santa, ele marcou um gol durante o tempo regulamentar e converteu sua cobrança na disputa por pênaltis. Nas quartas de final, enfrentando o Atlético-GO, o camisa 99 marcou no jogo de ida e outro no jogo de volta, ambos contribuindo para a classificação do Vasco para a semifinal.

Na semifinal contra o Atlético-MG, ele marcou o gol de empate em São Januário, convertendo um pênalti. Porém, Hulk marcou no segundo tempo para classificar o Galo no tempo regulamentar.

Em 2025 a história se repete. O Vasco venceu a partida contra o União Rondonópolis, por 3 a 0, na primeira fase, e o artilheiro balançou as redes na competição pela primeira vez no ano. Em 10 jogos disputados pelo Cruz-Maltino nesta temporada, Vegetti já marcou sete vezes e deu uma assistência.

Agora, o atacante visa manter o faro de gols nesta quarta-feira (5). Nova Iguaçu e Vasco se enfrentam a partir das 21h30 (horário de Brasília). Apesar do mando de campo ser da equipe da Baixada, a partida será realizada no estádio Nilton Santos. Em caso de empate nos 90 minutos, a classificação será definida nas penalidades.

