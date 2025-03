A Unidos da Tijuca, escola de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, desfila nesta segunda-feira (3). No embalo do Carnaval, o Lance! conversou com Fernando Horta, presidente da agremiação e Grande Benemérito do Vasco. Confira a entrevista completa no player acima.

Fernando Horta é presidente da Unidos da Tijuca e Grande Benemérito do Vasco (Foto: Lance!)

Durante a entrevista, Fernando Horta contou como surgiu o amor pela Unidos da Tijuca e pelo Vasco. Além disso, o presidente da escola de samba também explicou a diferença de torcida no Carnaval e no futebol.

A conversa com Fernando Horta é a última do Lance! Folia, especial de Carnaval produzido pelo Lance!, que mostra a ligação entre o samba e o futebol. Representantes de outras escolas e clubes podem ser acessados no link abaixo.

