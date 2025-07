O empate por 1 a 1 contra o Internacional, neste domingo (27), no Beira-Rio, serviu para o Vasco observar mais uma opção para a sua linha defensiva. Substituindo o suspenso João Victor, o zagueiro Mauricio Lemos teve uma atuação segura e eficiente, despertando a atenção da comissão técnica e da torcida como possível solução para uma das posições mais carentes do time na temporada.

Atuando pelo lado direito da defesa, o uruguaio se destacou nos duelos individuais e nos cortes precisos. Segundo dados do Sofascore, Lemos foi um dos melhores em campo no sistema defensivo:

📊 Mauricio Lemos em Internacional 1x1 Vasco

15 ações defensivas

7 finalizações bloqueadas

1 corte em cima da linha

41/45 passes certos (91%)

1 falta cometida

0 dribles sofridos

A solidez de Lemos em campo contrasta com os problemas defensivos que o Vasco tem enfrentado ao longo da temporada. Em 40 partidas disputadas, o time sofreu 53 gols, o que representa uma média de 1,32 gols por jogo.

Mauricio Lemos em apresentação do Vasco (Foto Matheus Guimarães/Lance!)

A zaga tem sido um dos setores mais criticados pela torcida, especialmente o zagueiro João Victor, que vinha sendo titular, mas não tem conseguido desempenhar dentro de campo. A boa atuação de Mauricio Lemos pode, portanto, acirrar a disputa por uma vaga no setor.

Vasco busca reforço para a zaga

A diretoria vascaína segue no mercado em busca de um reforço para a defesa. O perfil desejado é de um "xerifão", um zagueiro de imposição física e liderança para assumir protagonismo na zaga. No entanto, até a chegada desse nome, a atuação de Lemos diante do Inter pode fazer com que o técnico Fernando Diniz repense suas opções.