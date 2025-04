Vasco terá desfalque de Payet no clássico contra Flamengo

Payet não vai entrar em campo no clássico entre Vasco e Flamengo. O camisa 10 está com dores no joelho direito e não será relacionados para a partida.

Substituído no segundo tempo na derrota para o Ceará, Payet começou a sentir dores no joelho direito após um lance que foi atingido dentro da área e pediu pênalti. O meia ainda tentou seguir no jogo, mas depois de cobrar um escanteio, o jogador caiu no gramado e pediu para sair.

A expectativa era de que Payet se recuperasse a tempo de algo menos ficar como opção no banco de reservas. O meia francês tem entrado constantemente nas partidas no lugar de Philippe Coutinho, que é o titular da posição.

Payet está nos últimos meses pelo Vasco. O camisa 10 francês tem contrato com o clube até o final de julho. Nas últimas conversas para renovar o contrato foram com o intuito de que o meia aceitasse diluir o salário que tem a receber do meio do ano até o final da temporada, sem que o clube tenha novos custos.

Payet não deve renovar contrato com Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Vasco e Flamengo fazem o primeiro clássico carioca nesta edição do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 deste sábado (19), no Maracanã. O jogo é válido pela 5ª rodada da competição