Ingressos mais caros do Brasileirão: veja ranking de ticket médio

A discussão sobre os preços dos ingressos voltou ao centro do debate no futebol brasileiro. Na última quarta-feira (16), a torcida do Flamengo protestou no Maracanã contra os altos valores cobrados para acompanhar a equipe. Com gritos de “ô, baixa o ingresso” e faixas nas arquibancadas, os rubro-negros deixaram clara a insatisfação com a atual política de precificação adotada pela diretoria.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

A reclamação dos flamenguistas, no entanto, não é um caso isolado. Um levantamento feito pelo Lance! Biz mostra que há grandes diferenças nas estratégias dos clubes para precificação dos ingressos neste início de Campeonato Brasileiro 2025.

💰 Ranking de ticket médio

O indicador utilizado para medir o valor médio pago pelos torcedores é o ticket médio, que corresponde à renda bruta dividida pelo número de pagantes.

continua após a publicidade

Os dados foram coletados nas duas primeiras partidas como mandante de cada clube — com exceção do Cruzeiro, que até o fechamento desta reportagem só teve um jogo com dados disponíveis.

🏟️ Confira o ranking de ticket médio por clube:

1. Palmeiras – R$ 80,06

2. Vasco – R$ 72,80

3. Flamengo – R$ 70,76

4. Corinthians – R$ 68,92

5. Santos – R$ 63,26

6. Grêmio – R$ 60,78

7. Botafogo – R$ 59,40

8. Cruzeiro – R$ 55,24 (1 jogo)

9. Sport – R$ 54,18

10. São Paulo – R$ 52,76

11. Fluminense – R$ 47,29

12. Atlético-MG – R$ 45,91

13. Juventude – R$ 42,77

14. Bahia – R$ 37,87

15. Internacional – R$ 37,09

16. Bragantino – R$ 33,88

17. Vitória – R$ 32,54

18. Mirassol – R$ 28,00

19. Ceará – R$ 19,30

20. Fortaleza – R$ 12,42

continua após a publicidade

💸 Clubes apostam em estratégias distintas

Enquanto Palmeiras, Vasco e Flamengo lideram a lista com os ingressos mais caros, Fortaleza e Ceará seguem caminho oposto, apostando em preços mais acessíveis para atrair o torcedor. As políticas refletem tanto as realidades econômicas quanto os perfis de torcida de cada praça.

Ainda que os valores estejam atrelados ao tamanho da torcida, estrutura e competitividade das equipes, a tendência é que os clubes reajustem seus preços ao longo da competição — especialmente caso a presença de público não atenda às expectativas.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.