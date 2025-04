O Vasco foi derrotado pelo Bauru em confronto no Ginásio Panela de Pressão, no interior de São Paulo. O time de casa venceu a partida por 75 a 79. Com isso, o Bauru fica na frente do Vasco na primeira fase do NBB. Os dois times estão classificados para a segunda fase, que começa após os jogos deste domingo (17).

Resultados das partidas

BAURU 75 x 69 VASCO

O Bauru dominou o jogo inteiro e não deixou de liderar em nenhum momento. No último quarto, o Vasco foi diminuindo a diferença, encurtando a diferença para cinco pontos, mas não foi suficiente para alcançar o Bauru, que levou a melhor.

QUARTO A QUARTO: 28 a 11, 18 a 17, 13 a 18 e 16 a 23

CESTINHA: Brite (BAU), 23 pontos

Vasco em partida contra o Franca (Foto: Marcos Limonti / SFB)

FORTALEZA 81 x 73 UNIFACISA

O primeiro quarto da partida entre Fortaleza e Unifacisa teve um troca-troca na liderança. No segundo, o Unifacisa liderou toda a partida, mas o Fortaleza conquistou a virada na metade do terceiro quarto do jogo. A partida foi vencida pelo Fortaleza por 81 a 73.

QUARTO A QUARTO: 17 a 20, 17 a 16, 29 a 17 e 18 a 20

CESTINHA: Ewing (FOR), 25 pontos

PAULISTANO 81 x 69 BRASÍLIA

O Paulistano levou a melhor contra o Brasília, em jogo realizado em casa. Com o resultado, o time alcança a 12ª posição na classificação geral da primeira etapa.

*O NBB não forneceu demais dados da partida até a publicação da matéria.

Doria, do Paulistano, escolhe a melhor jogada na partida contra o Flamengo pelo NBB (Foto: Wilian Oliveira/Foto Atleta)

Classificação do NBB