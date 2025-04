CBF divulga tabela detalhada da terceira fase da Copa do Brasil

A CBF divulgou, nesta quinta-feira (17), a tabela detalhada da terceira fase da Copa do Brasil. As partidas de ida serão disputadas nos dias 29 e 30 de abril e 1º de maio. Os jogos de volta serão realizados entre os dias 20 e 22 de maio.

Veja data e horário dos jogos da terceira fase da Copa do Brasil

Jogos de ida

Terça-feira, 29 de abril

Internacional x Maracanã-CE - 19h - Beira-Rio

Retrô-PE x Fortaleza - 19h - Arena Pernambuco

Maringá x Atlético-MG - 19h30 - Willie Davids

Fluminense x Aparecidense-GO - 21h30 - Maracanã

São Paulo x Náutico - 21h30 – Morumbis

Quarta-feira, 30 de abril

Botafogo x Capital-DF - 19h - Nilton Santos

Ceará x Palmeiras - 19h30 - Arena Castelão

Paysandu x Bahia - 21h30 - Mangueirão

Novorizontino x Corinthians - 21h30 - Jorge de Biasi

CSA x Grêmio - 21h30 - Rei Pelé

Quinta-feira, 1º de maio

Operário-PR x Vasco - 16h - Germano Kruger

Brusque x Athletico-PR - 16h - Orlando Scarpelli

Santos x CRB - 18h - Vila Belmiro

Criciúma x Red Bull Bragantino - 18h30 - Heriberto Hulse

Botafogo-PB x Flamengo - 20h - Almeidão

Cruzeiro x Vila Nova - 21h30 – Mineirão

Jogos de volta:

Terça-feira, 20 de maio

Vasco x Operário-PR - 19h - São Januário

Athletico-PR x Brusque - 19h30 - Ligga Arena

Náutico x São Paulo - 21h30 - Aflitos

Grêmio x CSA - 21h30 - Arena do Grêmio

Quarta-feira, 21 de maio

Fortaleza x Retrô-PE - 19h - Arena Castelão

Aparecidense x Fluminense - 19h30 - Serra Dourada

Bahia x Paysandu - 19h30 - Arena Fonte Nova

Atlético-MG x Maringá - 21h30 - Arena MRV

Flamengo x Botafogo-PB - 21h30 - Maracanã

Corinthians x Novorizontino - 21h30 - Neo Química Arena

Quinta-feira, 22 de maio

Maracanã-CE x Internacional - 19h - Presidente Vargas

Vila Nova x Cruzeiro - 19h - Serra Dourada

Palmeiras x Ceará - 19h30 - Allianz Parque

Capital-DF x Botafogo - 21h30 - Mané Garrincha

CRB x Santos - 21h30 - Rei Pelé

Red Bull Bragantino x Criciúma - 21h30 - Nabi Abi Chedid

Campeão de 2024, o Flamengo estreia na Copa do Brasil contra o Botafogo-PB (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Cada clube vai receber R$ 2.315.250, por participação na terceira fase da Copa do Brasil. Quem passar para as oitavas de final ganha mais R$ 3.638.250.

