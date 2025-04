Vasco e Flamengo fazem o primeiro clássico carioca nesta edição de Brasileirão, neste sábado (19), às 18h30, no Maracanã. Se tratando da maior competição no futebol brasileiro, o Cruz-Maltino vive uma seca de vitórias contra o maior rival. A última vez que o clube da Colina Histórica superou o Rubro-Negro foi em 2015.

Há quase 10 anos, os times de Vasco e Flamengo eram recheados de jogadores badalados no futebol brasileiro. Por um lado, Martín Silva, Rodrigo, Luan, Andrezinho, Nenê e Jorge Henrique representavam o Cruz-Maltino. Pelo Rubro-Negro, Paulo Victor, Pará, Márcio Araújo, Alan Patrick, Paolo Guerrero e Emerson Sheik vestiam a camisa do clube da Gávea.

No dia 27 de setembro de 2015, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco e Flamengo se enfrentaram e o Cruz-Maltino mostrou o porquê era o time da virada. Emerson Sheik abriu o placar logo aos 12 minutos. No entanto, Rodrigo, de falta, e Nenê, de pênalti, garantiram a vitória no segundo tempo.

De lá pra cá, os times já se enfrentaram em 12 jogos pelo Brasileirão. Ao todo foram sete vitórias do Flamengo e cinco empates. No último encontro, o Rubro-Negro saiu na frente com Gerson. No apagar das luzes, Philippe Coutinho deixou tudo e igual para o Vasco. Este foi o primeiro gol na volta ao clube que o revelou.

Primeiro gol de Coutinho na volta ao Vasco foi justamente contra o Flamengo (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Nesta temporada, Vasco e Flamengo já se cruzaram em três oportunidades e o Rubro-Negro está sendo soberano em 2025. O clube da Gávea venceu todos os clássicos contra o Cruz-Maltino, que foram válidos pelo Campeonato Carioca.