Vasco

Vasco tenta quebrar tabu contra o Fortaleza fora de casa

Equipes se enfretam nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília)

Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/10/2025
07:59
Jogadores do Vasco celebram gol contra Vitória em São Januário
Jogadores do Vasco celebram gol contra Vitória em São Januário (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
O Vasco da Gama volta a campo nesta quarta-feira (15), quando encara o Fortaleza na Arena Castelão, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Fernando Diniz terá uma missão difícil: vencer o Tricolor do Pici fora de casa — algo que aconteceu apenas duas vezes em toda a história do confronto.

➡️ Jogadores do Vasco se destacam por suas seleções em Data Fifa

Ao todo, as equipes se enfrentaram 11 vezes com mando do Fortaleza. O retrospecto é amplamente favorável ao time cearense: são cinco vitórias do Leão, quatro empates e apenas dois triunfos cruzmaltinos atuando longe de seus domínios.

Primeira vitória: goleada histórica em 1984

A primeira vez que o Vasco derrotou o Fortaleza como visitante foi em grande estilo. Pela terceira fase da Copa do Brasil de 1984, o Gigante da Colina aplicou uma goleada por 5 a 1 no Castelão. O destaque absoluto daquela noite foi Arthurzinho, autor de quatro gols. O eterno ídolo Roberto Dinamite também deixou o seu. O Fortaleza ainda descontou no fim com Tangerina, mas não conseguiu evitar o revés contundente.

➡️ Diniz reencontra o Fortaleza, rival de sua primeira vitória no comando do Vasco

Segundo triunfo: solitário gol de Marcelinho Carioca em 2003

A segunda — e última — vitória vascaína em solo cearense aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2003. Naquela ocasião, o Vasco venceu o Fortaleza por 1 a 0, em um jogo equilibrado decidido com um gol solitário de Marcelinho Carioca.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Desempenho do Fortaleza como mandante em 2025

Apesar do retrospecto histórico positivo contra o Vasco em casa, o Fortaleza tem mostrado irregularidade como mandante no Brasileirão de 2025. Dos 24 pontos que somou até agora, 17 foram conquistados na Arena Castelão. No entanto, em 14 partidas diante da torcida, o Leão venceu apenas cinco, empatou duas e perdeu sete — o que o coloca como o terceiro pior mandante da competição.

➡️Paulo Henrique sobre Bruno Guimarães e Richarlison: ‘Tentando levar para o Vascão’

Ou seja, mesmo fazendo a maior parte dos seus pontos em casa, o desempenho fraco como mandante abre uma boa oportunidade para o Vasco tentar quebrar o tabu que já tem mais de 20 anos. Diante dessa instabilidade do Fortaleza no Castelão, o time de Fernando Diniz pode aproveitar o momento para buscar a terceira vitória do Vasco como visitante no histórico do confronto.

Coutinho Nuno Moreira Vasco
Coutinho e Nuno Moreira comemoram gol do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

