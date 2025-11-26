Técnico do Vasco dispara contra decisão do Corinthians: 'Precipitada'

O técnico do Vasco da Gama, Léo Figueiró, que teve passagem pelo Corinthians há dois anos, comentou a notícia de que o time paulista não deve ter equipe no NBB na próxima temporada. Figueiró não poupou críticas à decisão e ao momento do anúncio, que classificou como extremamente prejudicial para a modalidade.

Rio Claro vence Vasco em São Januário pelo NBB (Foto: Pedro Bernardo / Lance!)

— Cara, eu trabalhei no Corinthians há dois anos, né? Essa notícia é péssima para o basquete, é muito ruim para o basquete. Uma equipe que está disputando as primeiras colocações, uma equipe de jogadores, de comissão técnica de gabarito, assim, uma camisa de peso — declarou o treinador.

Figueiró expressou forte indignação com a postura do clube alvinegro em relação ao timing da notícia, que foi divulgada no meio da competição.

— Eu chego a falar até que é uma situação muito… Eu não quero usar uma palavra pesada, né? Pra não ficar criando polêmica, mas assim, muito precipitada e de muito pouca inteligência fazer um anúncio desse numa hora dessa, no meio de uma competição — criticou.

O treinador do Vasco manifestou convicção de que o Corinthians tem condições de se manter na elite do basquete nacional. — É uma marca super forte. Com certeza, se se aplicarem e trabalharem, vão conseguir recursos pra se manter. Então, assim, extremamente precipitado. Não sei se teve um viés político ou não, não sei, mas assim, hoje é um luto pro basquete. Um luto pro basquete, uma camisa dessa receber uma notícia dessa com um turno nem terminado da NBB — lamentou.

Para Figueiró, a decisão demonstra falta de análise: — Então, mostra que realmente quem tomou essa decisão logo de cara, assim, não averiguou a situação direito antes de fazer um anúncio desse aí — concluiu.