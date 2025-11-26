menu hamburguer
Vasco quer que linha do VLT chegue até 'novo' São Januário

Intenção é que Prefeitura do Rio amplie linha prevista para São Cristóvão

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/11/2025
12:24
VP do Vasco, Renato Brito revela planos para São Januário durante o Lance Talks
imagem cameraVP do Vasco, Renato Brito, falou sobre a reforma do São Januário (Foto: Leonardo Vidal/Lance!)
Membros do Conselho Consultivo do Vasco responsável pela reforma do São Januário querem que a Prefeitura do Rio amplie a linha do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) prevista para o bairro de São Cristóvão. A intenção do grupo é que o VLT chegue até próximo ao estádio.

O Conselho Consultivo se reuniu na manhã desta quarta-feira (26), na sede da Lagoa, para debater as intervenções que o clube precisará fazer nos arredores do estádio. A previsão é de que as obras no São Januário iniciem no próximo ano.

— Desde a primeira redação da lei (termo da venda do potencial construtivo), já tínhamos que destinar 6% ao entorno — disse Renato Brito, 2º vice-presidente Geral do Vasco, ao Lance!.

Ainda não há uma definição de qual será a capacidade do estádio após a reforma, mas é provável que ele ultrapasse os 40 mil lugares. Assim, o fluxo de torcedores em dias de jogos dobraria em relação ao atual.

É com base nisso que o Conselho pretende pleitear junto à Prefeitura do Rio a ampliação da linha do VLT. O projeto original do Executivo prevê que ele chegará a cerca de 900 metros do estádio; a intenção é que ela seja esticada em meio quilômetro. O tema deverá ser levado ao secretário municipal de Desenvolvimento Econômico do Rio, Osmar Lima.

Barreira do Vasco também é tema de reunião

Além da ampliação do VLT, a reunião desta quarta-feira teve também a Barreira do Vasco — favela que fica próxima ao estádio e tem fortes laços com o clube — entre os assunto abordados. O Conselho Consultivo quer que um programa para melhorias de habitação seja implantado na região.

Reforma São Januário
Reforma do São Januário tem projeto de Sergio Moreira Dias, Felipe Nicolau, Willian Freixo, Clarissa Pereira e Ana Carolina Dias

