Vasco quer que linha do VLT chegue até 'novo' São Januário

Membros do Conselho Consultivo do Vasco responsável pela reforma do São Januário querem que a Prefeitura do Rio amplie a linha do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) prevista para o bairro de São Cristóvão. A intenção do grupo é que o VLT chegue até próximo ao estádio.

O Conselho Consultivo se reuniu na manhã desta quarta-feira (26), na sede da Lagoa, para debater as intervenções que o clube precisará fazer nos arredores do estádio. A previsão é de que as obras no São Januário iniciem no próximo ano.

— Desde a primeira redação da lei (termo da venda do potencial construtivo), já tínhamos que destinar 6% ao entorno — disse Renato Brito, 2º vice-presidente Geral do Vasco, ao Lance!.

Ainda não há uma definição de qual será a capacidade do estádio após a reforma, mas é provável que ele ultrapasse os 40 mil lugares. Assim, o fluxo de torcedores em dias de jogos dobraria em relação ao atual.

É com base nisso que o Conselho pretende pleitear junto à Prefeitura do Rio a ampliação da linha do VLT. O projeto original do Executivo prevê que ele chegará a cerca de 900 metros do estádio; a intenção é que ela seja esticada em meio quilômetro. O tema deverá ser levado ao secretário municipal de Desenvolvimento Econômico do Rio, Osmar Lima.

Barreira do Vasco também é tema de reunião

Além da ampliação do VLT, a reunião desta quarta-feira teve também a Barreira do Vasco — favela que fica próxima ao estádio e tem fortes laços com o clube — entre os assunto abordados. O Conselho Consultivo quer que um programa para melhorias de habitação seja implantado na região.