Jogadores do Vasco se destacam por suas seleções em Data Fifa

Durante a última Data Fifa, dois jogadores do Vasco da Gama se destacaram representando suas seleções: o lateral-direito Paulo Henrique, estreando com a camisa da Seleção Brasileira, e Puma Rodríguez, titular nos dois compromissos da Seleção Uruguaia.

continua após a publicidade

Paulo Henrique estreia e gol marcado

Convocado de última hora para substituir o lesionado Wesley, Paulo Henrique agarrou a oportunidade com ambas as mãos. O lateral fez sua estreia pela Seleção Brasileira na goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, entrando em campo nos 20 minutos finais e mostrando boa presença ofensiva e solidez defensiva.

Paulo Henrique X Coreia do Sul

2 desarmes 1 recuperação de bola 2 de 3 duelos no chão vencidos 12 de 17 passes certos Nota: 6.6

➡️ Diniz reencontra o Fortaleza, rival de sua primeira vitória no comando do Vasco

Mas o grande momento veio na segunda partida da Data Fifa, contra o Japão. Apesar da derrota por 3 a 2, Paulo Henrique foi titular, atuou durante os 90 minutos e marcou seu primeiro gol pela Seleção Brasileira. O desempenho chamou atenção também pelos números defensivos e de passe:

continua após a publicidade

Paulo Henrique X Japão

1 desarme

4 cortes

2 recuperações de posse

66 passes certos em 69 tentativas (95% de acerto)

Nota: 7.6, a maior entre os jogadores brasileiros na partida

Com o gol, Paulo Henrique se tornou o 5º jogador do Vasco a marcar pela Seleção Brasileira neste século, consolidando uma estreia de destaque e deixando uma ótima impressão para o treinador Carlo Ancelotti.

Paulo Henrique comemora gol marcado pelo Brasil (Foto: Yuichi Yamazaki/AFP)

Puma Rodríguez: desempenho sólido pelo Uruguai

Já o uruguaio Puma Rodríguez foi titular nas duas partidas da Celeste durante a Data Fifa. Na vitória por 1 a 0 sobre a República Dominicana, ele teve participação discreta: sete recuperações de bola, um chute a gol e 71% de acerto nos passes (20 de 28), sendo substituído no intervalo. A nota foi 6.4, a menor entre os uruguaios na ocasião.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Na segunda partida, vitória por 2 a 1 sobre o Uzbequistão, Puma melhorou seu desempenho e atuou os 90 minutos. Foram:

2 desarmes 4 cortes 4 recuperações de bola 23 de 29 passes certos Nota: 6.6

O lateral retorna ao Brasil após a atuação de segunda-feira (13) e já estará à disposição para o confronto contra o Fortaleza nesta quarta-feira (15), pelo Campeonato Brasileiro. Por outro lado, Paulo Henrique, que atuou na terça (14), será poupado da partida para realizar trabalho de recuperação física.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.