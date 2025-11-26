Técnico do Vasco fala sobre momento delicado que o clube vive: 'Situação incômoda'

A derrota apertada do Vasco da Gama para o Rio Claro por 84 a 81 em São Januário, em um jogo que o Cruzmaltino chegou a ameaçar a virada no último quarto, reacendeu a discussão sobre a necessidade da equipe de engrenar no Novo Basquete Brasil (NBB). Questionado se a vitória era fundamental para dar o "start" na campanha, o técnico Léo Figueiró foi direto ao analisar o momento da equipe.

Léo Figueiró conversando com os jogadores do Vasco na partida contra a equipe do Rio Claro em jogo válido pelo NBB (Foto: Pedro Bernardo/ Lance!)

— Cara, sair dessa situação de sem vitórias é fundamental contra qualquer time. A gente precisa sair dessa situação. É uma situação incômoda — desabafou Figueiró, treinador do Vasco nesta temporada do NBB.



Apesar de reconhecer a qualidade dos jogos disputados, o técnico vascaíno admitiu que a falta de resultados positivos tem gerado um peso psicológico nos atletas: — A gente bateu na trave algumas vezes, em alguns jogos a gente poderia ter ganho. Então, isso também vai gerando uma frustração, um peso na próxima partida — explicou.

No entanto, o foco agora é cuidar do mental do grupo e buscar a solução internamente. Figueiró fez um apelo à união e ao trabalho duro: — A gente tem que administrar isso. Cuidar do mental dos jogadores, manter a confiança alta. Não adianta ficar olhando para o chão. A gente tem que levantar a cabeça e entender que a solução desse problema está dentro do nosso grupo, está treinando, está trabalhando, não é reclamando, não é chorando, não é lamentando, nada disso. É trabalhando.

O treinador finalizou a declaração ressaltando a força da equipe fora das quatro linhas: — Portanto, no Vasco, a gente está fazendo isso. O que a gente vê? O grupo é muito unido. Fora de quadra e ali também.