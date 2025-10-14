Após a derrota do Brasil para o Japão, o lateral-direito Paulo Henrique, do Vasco e da Seleção, falou com bom humor na zona mista sobre a experiência com o grupo e brincou com a possibilidade de recrutar reforços de peso para o clube carioca.

— Sem palavras mesmo. Fui muito bem recebido, de uma forma absurda. Quando cheguei, o professor já estava me esperando, conversamos bastante, ele me falou que estava muito feliz com a minha chegada. O grupo também me acolheu super bem. Tinha alguns meninos que eu já conhecia, que joguei contra aqui no Rio de Janeiro. E também tem o Bruno Guimarães e o Richarlison, que são vascaínos — estou tentando levar os dois pro Vascão. Foi uma experiência incrível. Fui muito bem tratado por todos e espero poder estar de volta com eles em breve, porque foram momentos especiais demais.

Paulo Henrique na Seleção

Convocado de última hora para substituir o lesionado Wesley, o lateral-direito Paulo Henrique encerrou com destaque sua primeira participação com a camisa da Seleção Brasileira. Em sua estreia, na goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, ele atuou por 20 minutos, demonstrando intensidade e boa participação nas ações ofensivas e defensivas.

De acordo com dados do Sofascore, Paulo Henrique registrou 2 desarmes, 1 recuperação de bola, venceu 2 dos 3 duelos no chão que disputou, acertou 12 dos 17 passes tentados e sofreu 1 drible. Sua atuação lhe rendeu uma nota 6.6 na plataforma.

Paulo Henrique comemora gol marcado pelo Brasil (Foto: Yuichi Yamazaki/AFP)

Já na segunda partida, apesar da derrota por 3 a 2 para o Japão, o lateral foi titular e um dos principais nomes da equipe. Ele atuou durante toda a partida, marcou o primeiro gol do Brasil no jogo e se destacou também defensivamente, com 1 desarme, 4 cortes e 2 recuperações de posse. No quesito distribuição, teve um aproveitamento impressionante: acertou 66 dos 69 passes que tentou.

Com esse desempenho sólido, Paulo Henrique recebeu a melhor nota entre os jogadores brasileiros na avaliação do Sofascore (7.6), consolidando sua boa impressão nesta primeira convocação.

