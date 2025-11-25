A tarde desta terça-feira (25) foi marcada por tensão no CT Moacyr Barbosa. Dois dias após a derrota do Vasco para o Bahia — a quinta consecutiva no Campeonato Brasileiro — cerca de 50 membros de uma torcida organizada compareceram ao local para cobrar explicações do elenco pelo momento delicado da equipe na competição. Além dos jogadores do elenco, estiveram presentes o presidente Pedrinho e o diretor técnico Felipe Loureiro.

A insatisfação dos torcedores recaiu exclusivamente sobre os jogadores. Segundo eles, tanto a diretoria, comandada por Pedrinho, quanto o técnico Fernando Diniz têm o apoio da torcida organizada. O discurso foi direto: o elenco seria o principal responsável pela queda de desempenho que levou o Vasco à 13ª colocação, afastando o time da disputa por vaga na Libertadores e mantendo vivo o risco matemático de rebaixamento.

- Quer dizer, o Diniz sai, vem outro treinador, não dá a água que vocês querem, vocês ficam "chateadinhos" e vão boicotar o técnico de novo? Isso tem que acabar, irmão. Só tem homem velho aqui. Senta e conversa.

Outro torcedor reforçou que, ao contrário do que costuma ocorrer, a cobrança não se direcionaria ao treinador:

- A gente normalmente fica em cima do técnico, a gente prefere. Mas estamos deixando bem claro que estamos com a diretoria e com o Diniz. Quem não está satisfeito, tchau! Pode ser quem for, o clube vai sobreviver sem vocês, a gente leva o time nas costas.

Membros de torcida organizada do Vasco se reunindo do lado de fora do CT Moacyr Barbosa (Foto: Reprodução/Instagram)

Além do desempenho em campo, os torcedores também criticaram supostos comportamentos extracampo. Eles afirmaram ter conhecimento de atletas envolvidos em "fofoquinhas na internet", o que teria contribuído para desgastes internos.

- O presidente está chateado, não queria que a gente viesse, quer blindar vocês o tempo todo. Isso é covardia. […] A gente sabe que tem jogador que está fazendo fofoquinha na internet - disse outro membro da organizada.

O Vasco volta a campo na sexta-feira (28) para o confronto direto contra o Internacional, às 19h30 (de Brasília), em São Januário.

